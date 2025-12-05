Szybki internet, nowy smartfon a może sprzęty dla bliskich – co kupić na gwiazdkę?

Chociaż do Świąt Bożego Narodzenia został jeszcze trochę, to już teraz warto pomyśleć o zakupie świątecznych prezentów. Na całe szczęście z ich znalezieniem nie powinno być problemu – olbrzymi wybór czeka na Was w Orange. Operator przygotował bardzo rozległą ofertę, w ramach której możesz zdobyć drugi smartfon za złotówkę, numery komórkowe za połowę ceny, tańsze pakiety czy nawet aż 12 miesięcy za 0 zł na światłowód.

A jakby tego było mało, to możesz dostać też bon świąteczny o wartości nawet 1000 zł, który możesz wykorzystać na zakupy w salonach Orange oraz w sklepie internetowym. Przyjrzyjmy się najciekawszym propozycjom.

Bon świąteczny do 1000 zł

W zależności od promocji, z której skorzystasz, otrzymasz bon świąteczny na zakupy w wysokości 500 lub 1000 zł. Ten możesz wykorzystać na zakupy w salonach operatora, a także w sklepie internetowym Orange. Wybór jest ogromny. To między innymi smartfony, tablety, laptopy, smartwatche, konsole, telewizory, urządzenia audio, ale też sprzęty z ogólnie pojętej kategorii smart. Każdy znajdzie tam coś dla siebie. Smartfony

To gdzie zacząć poszukiwania prezentów? Najlepiej od oferty smartfonów w sklepie Orange. W kocu to taki sprzęt, który ucieszy każdego, a idealnie mieście się pod choinką.

Bon o wartości 1000 zł (przy zakupie światłowodu do 8 GB/s) wystarczy między innymi na zakup modelu HONOR 400 Lite 5G, który aktualnie wyceniony jest na 849 zł. To solidny, budżetowy telefon z 8 GB pamięci RAM, 256 GB pamięci masowej, 6,7-calowym ekranem i niezłym aparatem. Sprawdzi się jako propozycja dla mniej wymagających użytkowników. Do tego, by wykorzystać pełną kwotę, bo jeszcze zostaną środki z vouchera, można pomyśleć o np. o akcesoriach — słuchawki, etui, powerbank — wszystko się przyda.

Jednak nie trzeba ograniczać się do tak tanich urządzeń. Bon przecież można też wykorzystać jako formę obniżenia ceny urządzenia. Dlatego warto zdecydować się np. na model Apple iPhone 17 Pro Max w wersji z 256 GB pamięci. Normalnie trzeba za niego zapłacić w Orange 6687 zł, ale za sprawą świątecznego dodatku cena spadnie nawet do 5687 zł. iPhone’y nie bez powodu uchodzą za jedne z najlepszych smartfonów na świecie, a Apple właśnie wyprzedził Samsunga na liście najpopularniejszych producentów. Model 17 Pro Max to najlepsze, co ma aktualnie do zaoferowania firma z Cupertino z topowymi podzespołami i świetnym aparatem. Nie ma osoby, która nie ucieszyłaby się z takiego prezentu.

A jeśli wolisz Androida, to trudno przejść obojętnie obok Samsunga Galaxy S25. To topowy model z tym systemem operacyjnym. W wersji z 12 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci masowej kosztuje w Orange zaledwie 3299 zł. Bon świąteczny w wysokości 1000 zł obniża jego cenę do zaledwie 2299 zł. Z takiej oferty aż żal nie skorzystać. Świetne podzespoły, rewelacyjna jakość wykonania, topowa wydajność i jeden z najlepszych w swojej klasie aparatów — to argumenty, które przemawiają za zakupem tego urządzenia.

Laptopy i konsole

A jeśli nie smartfony, to co w zamian? Jeśli macie pod drzewkiem nieco więcej miejsca, świetnie sprawdzi się laptop czy konsola.

Ze swojej strony polecam przede wszystkim konsolę MSI Claw A1M-064PL. To idealna propozycja dla graczy, którzy często podróżują. Sprzęt doskonale radzi sobie z produkcjami typowo komputerowymi. Dzięki Windowsowi można na nim zainstalować dowolny program, w tym Steama, GOG, Epic Games Lanucher czy Ubisoft Connect i cieszyć się bogatą biblioteką gier. Cena to zaledwie 2329 zł, ale dzięki promocji można ją obniżyć nawet do 1329 zł.

A może szukasz laptopa, który sprawdzi się w pracy? W takim wypadku polecam model Huawei D16 2024 z procesorem Intel Core i5-12450H, 16 GB pamięci RAM oraz dyskiem o pojemności 512 GB. Komputer wyposażony jest w 16-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1920 × 1200 pikseli, bogaty zestaw złączy, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6. Całość działa na bazie systemu operacyjnego Windows 11. Idealna propozycja zarówno do pracy, jak i użytku domowego. Cenę w wysokości 3283 zł można obniżyć do 2283 zł.

Coś do domu

Promocja Orange to też świetna okazja, aby kupić albo sobie, albo komuś bliskiemu coś do domu. Świetnie wypada między innymi frytkownica Philips Ovi XL, czyli popularny, beztłuszczowy airfrayer. To urządzenie o pojemności aż 7,1 litra z podzielną szufladą i niezależnym sterowaniem. Bez problemu, szybko, wygodnie przygotuje zdrowy posiłek dla całej rodziny. To niezwykle przydatny sprzęt w każdej kuchni. W Orange kosztuje tylko 429 zł, więc można go kupić nawet przy niższym bonie w wysokości 500 zł.

Wszyscy wiemy też, jak Polacy uwielbiają świeżo zmieloną, pyszną kawę o poranku. Jeśli w twojej rodzinie lub wśród znajomych też są takie osoby, to nie ma lepszego prezentu niż ekspres do kawy. W Orange możesz wybrać np. model Philips LatteGo EP4343/51. Pozwala ona na przygotowanie aż 8 rodzajów kawy, w tym espresso, latte macchiato czy cappuccino. Ma też łatwy w obsłudze i szybki w czyszczeniu system spieniania mleka. Obsługa odbywa się za pomocą wygodnego panelu dotykowego. Koszt to standardowo 2299 zł, ale w zależności od przyznanego bonu można go obniżyć o 500 (przy niższych prędkościach światłowodu) lub nawet 1000 zł. Dla kawosza będzie to doskonały prezent.

To nie wszystko, co ma do zaoferowania Orange w swoim sklepie. Znajdziecie tam też telewizory (np. Samsung Neo QLED QE65QN80FAU), smartwatche (np. Samsung Galaxy Watch8 44 mm) , zegarki z biżuterią czy też tablety (np. iPad Pro 13” z układem Apple M5) czy sprzęty biurowe. Możecie natrafić też na asortyment, którego się nawet nie spodziewaliście, a są tam renomowane marki i ciekawe urządzenia, jak np. Suszarki, szczoteczki soniczne, oczyszczacze powietrza, lampki dla dzieci, blendery i wiele więcej. Produkty sprawdzą się na prezenty dla niej i dla niego, dla nastolatków i maluchów, rodziców, seniorów. Wystarczy wejść na stronę orange.pl/esklep, aby znaleźć coś dla siebie. Więcej inspiracji poznacie też w prezentowniku przygotowanym przez operatora, a także w strefie gracza – skierowanej do hobbystów, gamerów.

Promocja na światłowód

A jak w ogóle taki bon zdobyć? Zacznijmy od promocji na światłowód od Orange. Warto w tym miejscu nadmienić, że ten aktualnie najszybszy w ofercie operatora, o prędkości aż do 8 Gb/s, jest już dostępny w 50 miastach w Polsce. W ostatnim czasie do listy dołączyły między innymi: Grudziądz, Koszalin, Olsztyn, Konin oraz Zabrze.

Dzięki temu jeszcze więcej osób może cieszyć się szalenie szybkim internetem. To bardzo ważne, bo komfortowo można z niego korzystać na wielu urządzeniach jednocześnie. Do tego światłowód jest bardzo niezawodny. Zresztą nie bez powodu Orange zajmuje pierwsze miejsce w rankingu Speedtest.pl w kategorii dostawców internetu światłowodowego.

Jednak wróćmy do promocji, bo jest o czym pisać. Jeśli zdecydujecie się na internet światłowodowy o prędkości do 8 Gb/s, to otrzymacie 6 miesięcy abonamentu za 0 zł oraz dodatkowo wspominany bon świąteczny o wartości aż 1000 zł.

Jednak promocja nie została przygotowana tylko z myślą o osobach, które zdecydują się na internet o prędkości aż do 8 Gb/s. W pozostałych pakietach prezenty prezentują się następująco:

Internet światłowodowy o prędkości do 2 Gb/s - 6 miesięcy abonamentu za 0 zł oraz bon o wartości 500 zł.

Internet światłowodowy o prędkości do 600, do 900 Mb/s i 1 Gb/s - 3 miesiące abonamentu za 0 zł i bon o wartości 500 zł.

To doskonała okazja, aby zaoszczędzić na usługach Orange, a przy okazji — wykorzystując bon — sprawić komuś bliskiemu prezent na święta.

Drugi smartfon za 1 zł i kolejne numery aż 50 proc. taniej

Druga promocja skierowana jest do osób, które szukają nowego smartfonu, czy to dla siebie, czy też właśnie jako prezentu dla kogoś bliskiego. Z okazji Świąt mogą oni kupić dwa urządzenia, z czego drugie, przy spełnieniu określonych wymagań, będzie kosztować tylko 1 zł. Taki telefon świetnie sprawdzi się później jako prezent, np. dla dziecka lub rodziców. Wśród tych duetów modeli są:

zestaw motorola moto g86 5G power 12/256 GB i motorola moto g06 power 4/64 GB za 1 zł

zestaw Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 8/256 GB i Xiaomi Redmi 15C 5G 4/128 GB za 1 zł

zestaw HONOR Magic7 Lite 5G 8/256 GB i HONOR X5c Plus 4/64 GB za 1 zł

Liczba zestawów sprzętów jest ograniczona, więc lepiej nie zwlekać z decyzją, jeśli chcesz skorzystać ze świątecznej promocji Orange.

Jakby tego było mało, to zamawiając kolejne numery w Planie M lub L na 24 mies., dobre w ramach tego samego planu, każdy z nich będzie objęty 50-procentową zniżką w porównaniu do ceny pierwszego numeru (z udzieleniem zgody marketingowej i na e-fakturę). Oznacza to cenę od 37,50 zł mies. w Planie M oraz od 47,50 zł mies. w planie L. Przy kilku numerach może to być ogromna oszczędność.

Promocje dla przedsiębiorców

Orange nie zapomina też o przedsiębiorcach. Dla nich pomarańczowy operator również przygotował ciekawą, świąteczną ofertę. Po pierwsze, jeśli zdecydują się na dwa Plany Firmowe L i S z bezprzewodowym Internetem Biurowym 5G, to otrzymają rabat za połączenie usług w wysokości 35 proc. To znowu możliwość zaoszczędzenia ogromnej sumy na cały czas trwania umowy. Dodatkowo wszystkie usługi w pakiecie będą chronione przez CyberTarczę, którą przedsiębiorcy mogą bezpłatnie odebrać w aplikacji Mój Orange.

Poza tym właściciele firm mogą również skorzystać z promocji na drugi smartfon za 1 zł. Nic nie stoi na przeszkodzie, by taki dodatkowy telefon również wręczyć komuś w prezencie. No i wreszcie przedsiębiorcy mogą też skorzystać z promocji na Internet Firmowy ze światłowodem oraz usługami dodatkowymi. Do tych ostatnich zaliczają się między innymi: wsparcie IT, stały adres IP czy też backup danych. W zależności od wybranego planu mogą oni nawet przez 12 miesięcy mieć szybki internet za 0 zł. Z takiej oferty aż żal nie skorzystać.

Wszystkie szczegóły promocji dostępne są na stronie orange.pl, na infolinii oraz w salonach operatora.