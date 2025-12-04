Telewizja i VoD
Polsat Box Go ma 4 nowe kanały TV. W sumie – już ponad 180
Do Polsat Box Go dołączyły 4 ogólnotematyczne stacje TV, dzięki czemu oferta serwisu zwiększyła się do ponad 180 kanałów telewizyjnych. Od dziś dostępne są: Super Polsat, TV6, Fokus TV oraz Nowa TV.
Dzięki kolejnym kanałom użytkownicy Polsat Box Go zyskują jeszcze większy wybór programów i treści dopasowanych do różnych zainteresowań, które mogą oglądać na żywo w dowolnym czasie i miejscu, na dowolnym urządzeniu.
Co oferują nowe kanały w Polsat Box Go?
- Super Polsat – kanał w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu, oferuje napisy dla niesłyszących, audiodeskrypcję i tłumaczenie na język migowy. W ramówce znajdują się popularne seriale i programy rozrywkowe znane z telewizji Polsat, filmy fabularne, kabarety, a także transmisje sportowe i programy społeczne.
- TV6 – ogólnopolski kanał rozrywkowy. W ramówce dominują seriale sensacyjne, kryminalne i komediowe, polskie produkcje paradokumentalne i sitcomy, a także programy rozrywkowe i animacje.
- Fokus TV – kanał tematyczny o profilu edukacyjno-poznawczym. Specjalizuje się w programach dokumentalnych, popularnonaukowych i historycznych, a także w produkcjach własnych, takich jak „Rolnicy. Podlasie”, „Pod lupą” czy „Wehikuł czasu”.
- Nowa TV – kanał o charakterze uniwersalnym. Oferuje szeroki wybór treści: filmy, seriale, programy rozrywkowe, dokumenty i publicystykę.
Nowe kanały są dostępne dla wszystkich użytkowników serwisu w pakietach: Polsat Lovers, Premium i Premium Sport. Kanały Super Polsat, TV6, Fokus TV i Nowa TV wzbogaciły także bibliotekę kanałów telewizyjnych telewizji internetowej z dekoderem Polsat Box.
