Polsat Box Go ma 4 nowe kanały TV. W sumie – już ponad 180

Dzięki kolejnym kanałom użytkownicy Polsat Box Go zyskują jeszcze większy wybór programów i treści dopasowanych do różnych zainteresowań, które mogą oglądać na żywo w dowolnym czasie i miejscu, na dowolnym urządzeniu.

Co oferują nowe kanały w Polsat Box Go?

– kanał w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu, oferuje napisy dla niesłyszących, audiodeskrypcję i tłumaczenie na język migowy. W ramówce znajdują się popularne seriale i programy rozrywkowe znane z telewizji Polsat, filmy fabularne, kabarety, a także transmisje sportowe i programy społeczne. TV6 – ogólnopolski kanał rozrywkowy. W ramówce dominują seriale sensacyjne, kryminalne i komediowe, polskie produkcje paradokumentalne i sitcomy, a także programy rozrywkowe i animacje.

– ogólnopolski kanał rozrywkowy. W ramówce dominują seriale sensacyjne, kryminalne i komediowe, polskie produkcje paradokumentalne i sitcomy, a także programy rozrywkowe i animacje. Fokus TV – kanał tematyczny o profilu edukacyjno-poznawczym. Specjalizuje się w programach dokumentalnych, popularnonaukowych i historycznych, a także w produkcjach własnych, takich jak „Rolnicy. Podlasie”, „Pod lupą” czy „Wehikuł czasu”.

– kanał tematyczny o profilu edukacyjno-poznawczym. Specjalizuje się w programach dokumentalnych, popularnonaukowych i historycznych, a także w produkcjach własnych, takich jak „Rolnicy. Podlasie”, „Pod lupą” czy „Wehikuł czasu”. Nowa TV – kanał o charakterze uniwersalnym. Oferuje szeroki wybór treści: filmy, seriale, programy rozrywkowe, dokumenty i publicystykę.