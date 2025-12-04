Ten 55-calowy QD mini LED może być Twój za 2999,99 zł

Jest to 55-calowy panel QD-mini LED o rozdzielczości 4K. Co kryje się pod tym skrótem? Otóż są to tak naprawdę dwie, świetnie się uzupełniające technologie. Sam panel to typowy QLED, czyli LCD z warstwą kropek kwantowych, która znacznie rozszerza gamę kolorystyczną ekranu. Nie jest to poziom OLED, ale niewiele mu do tego brakuje, a przy okazji nie ma problemów z wypalanie, się pikseli. Druga technologia jest mini LED, czyli strefowe podświetlanie oparte na wielu diodach. Dzięki temu jasność poszczególnych stref ekranu może być różna, co w wielu przypadkach znacznie poprawia kontrast ekranu. Oczywiście wciąż nie jest to OLED, ale za to sam ekran może być znacznie jaśniejszy, niż tanie OLED-y, co jest kluczowe w ciągu dnia, lub przy trybie HDR. A wszystko to za 2999,99 zł.