Sprzęt

Ten 55-calowy QD mini LED może być Twój za 2999,99 zł

PHILIPS 55MLED920 nie jest największym telewizorem, jaki możesz kupić w tej cenie. Ma jednak jeden z najlepszych ekranów.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 16:49
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Ten 55-calowy QD mini LED może być Twój za 2999,99 zł

Jest to 55-calowy panel QD-mini LED o rozdzielczości 4K. Co kryje się pod tym skrótem? Otóż są to tak naprawdę dwie, świetnie się uzupełniające technologie. Sam panel to typowy QLED, czyli LCD z warstwą kropek kwantowych, która znacznie rozszerza gamę kolorystyczną ekranu. Nie jest to poziom OLED, ale niewiele mu do tego brakuje, a przy okazji nie ma problemów z wypalanie, się pikseli. Druga technologia jest mini LED, czyli strefowe podświetlanie oparte na wielu diodach. Dzięki temu jasność poszczególnych stref ekranu może być różna, co w wielu przypadkach znacznie poprawia kontrast ekranu. Oczywiście wciąż nie jest to OLED, ale za to sam ekran może być znacznie jaśniejszy, niż tanie OLED-y, co jest kluczowe w ciągu dnia, lub przy trybie HDR. A wszystko to za 2999,99 zł.

Dalsza część tekstu pod wideo

PHILIPS 55MLED920

czy to już wszystko? Oczywiście, że nie. Ekran pracuje w częstotliwości do 120 Hz, oraz wspiera tryb 144 Hz. Nadaje się więc idealnie do podłączenia do niego konsoli, lub PC z grami i cieszenia się rozgrywką. Miłośnicy VOD maja natomiast dostęp do smart TV TitanOS, który wspiera najpopularniejsze serwisy, oraz YouTube. A wszystko to jest okraszone potężnym dźwiękiem z 40-watowego systemu opartego na 4 głośnikach.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor PHILIPS 55PML9019 55” MINILED 4K 144Hz Titan OS Ambilight 3 Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor PHILIPS 55PML9019 55” MINILED 4K 144Hz Titan OS Ambilight 3 Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
3199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3199.99 zł
Telewizor PHILIPS 65MLED950 65" QD-Mini LED 4K 144Hz VRR Titan OS Ambilight x3 Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor PHILIPS 65MLED950 65" QD-Mini LED 4K 144Hz VRR Titan OS Ambilight x3 Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
0 zł
5999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5999.99 zł
Telewizor PHILIPS 75PUS8510 75" QLED 4K Titan OS Ambilight x3 Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor PHILIPS 75PUS8510 75" QLED 4K Titan OS Ambilight x3 Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
0 zł
3699 zł - najniższa cena
Kup teraz 3699 zł
Advertisement

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

 

PHILIPS 55MLED920 QD mini-LED w niskiej cenie
Image
telepolis
philips telewizory PHILIPS 55MLED920
Zródła zdjęć: Philips