Ten 55-calowy QD mini LED może być Twój za 2999,99 zł
PHILIPS 55MLED920 nie jest największym telewizorem, jaki możesz kupić w tej cenie. Ma jednak jeden z najlepszych ekranów.
Jest to 55-calowy panel QD-mini LED o rozdzielczości 4K. Co kryje się pod tym skrótem? Otóż są to tak naprawdę dwie, świetnie się uzupełniające technologie. Sam panel to typowy QLED, czyli LCD z warstwą kropek kwantowych, która znacznie rozszerza gamę kolorystyczną ekranu. Nie jest to poziom OLED, ale niewiele mu do tego brakuje, a przy okazji nie ma problemów z wypalanie, się pikseli. Druga technologia jest mini LED, czyli strefowe podświetlanie oparte na wielu diodach. Dzięki temu jasność poszczególnych stref ekranu może być różna, co w wielu przypadkach znacznie poprawia kontrast ekranu. Oczywiście wciąż nie jest to OLED, ale za to sam ekran może być znacznie jaśniejszy, niż tanie OLED-y, co jest kluczowe w ciągu dnia, lub przy trybie HDR. A wszystko to za 2999,99 zł.
PHILIPS 55MLED920
czy to już wszystko? Oczywiście, że nie. Ekran pracuje w częstotliwości do 120 Hz, oraz wspiera tryb 144 Hz. Nadaje się więc idealnie do podłączenia do niego konsoli, lub PC z grami i cieszenia się rozgrywką. Miłośnicy VOD maja natomiast dostęp do smart TV TitanOS, który wspiera najpopularniejsze serwisy, oraz YouTube. A wszystko to jest okraszone potężnym dźwiękiem z 40-watowego systemu opartego na 4 głośnikach.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.