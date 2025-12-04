To najmniejsze PlayStation 1 na oryginalnych częściach, jakie widział świat
Zbudowanie miniaturowego komputera, który obsłuży emulację PS1 nie jest większym wyzwaniem. Tu mamy coś na oryginalnych podzespołach.
Jaki sens ma modyfikowanie oryginalnych sprzętów do miniaturowych rozmiarów? Wbrew pozorom duży. Dla jednych to rozrywka sama w sobie. Dla innych początek drogi do przerobienia konsoli stacjonarnej w konsolę przenośną. Niezależnie od tego, co kierowało Twórcą z kanału Secret Hobbyist, to udało mu się osiągnąć coś niesamowitego: zmieścił on podzespoły z PS One, którego płyta główna ma wymiary 7,5 na 5,5 cala, na PCB o wymiarach 3 na 2,5 cala.
Najmniejsze PS 1 na świecie
Warto to podkreślić jeszcze raz: uzyskał to z wykorzystaniem oryginalnych części. Bez emulacji, czy FPGA. Wykrojono tylko te elementy, które uznał za zbędne. Warto także dodać, że sama płyta nie ma wyjścia wideo, ani portów. Te elementy są w zewnętrznych modułach dołączonych na tak zwanego pająka. Gry są natomiast uruchamiane z karty pamięci przez adapter emulujący napęd CD.
Całość po złożeniu do kupy oferowałaby mniejsze rozmiary, niż PS One, jednak różnica byłaby raczej... niewielka. To jednak ciekawostka i pokaz inżynierskiej pasji, a nie coś, co ma stanowić produkt końcowy.