To najmniejsze PlayStation 1 na oryginalnych częściach, jakie widział świat

Jaki sens ma modyfikowanie oryginalnych sprzętów do miniaturowych rozmiarów? Wbrew pozorom duży. Dla jednych to rozrywka sama w sobie. Dla innych początek drogi do przerobienia konsoli stacjonarnej w konsolę przenośną. Niezależnie od tego, co kierowało Twórcą z kanału Secret Hobbyist, to udało mu się osiągnąć coś niesamowitego: zmieścił on podzespoły z PS One, którego płyta główna ma wymiary 7,5 na 5,5 cala, na PCB o wymiarach 3 na 2,5 cala.

Dalsza część tekstu pod wideo

Najmniejsze PS 1 na świecie

Warto to podkreślić jeszcze raz: uzyskał to z wykorzystaniem oryginalnych części. Bez emulacji, czy FPGA. Wykrojono tylko te elementy, które uznał za zbędne. Warto także dodać, że sama płyta nie ma wyjścia wideo, ani portów. Te elementy są w zewnętrznych modułach dołączonych na tak zwanego pająka. Gry są natomiast uruchamiane z karty pamięci przez adapter emulujący napęd CD.