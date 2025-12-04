Sprzęt

To najmniejsze PlayStation 1 na oryginalnych częściach, jakie widział świat

Zbudowanie miniaturowego komputera, który obsłuży emulację PS1 nie jest większym wyzwaniem. Tu mamy coś na oryginalnych podzespołach.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:56
0
Jaki sens ma modyfikowanie oryginalnych sprzętów do miniaturowych rozmiarów? Wbrew pozorom duży. Dla jednych to rozrywka sama w sobie. Dla innych początek drogi do przerobienia konsoli stacjonarnej w konsolę przenośną. Niezależnie od tego, co kierowało Twórcą z kanału  Secret Hobbyist, to udało mu się osiągnąć coś niesamowitego: zmieścił on podzespoły z PS One, którego płyta główna ma wymiary 7,5 na 5,5 cala, na PCB o wymiarach 3 na 2,5 cala.

Najmniejsze PS 1 na świecie

Warto to podkreślić jeszcze raz: uzyskał to z wykorzystaniem oryginalnych części. Bez emulacji, czy FPGA. Wykrojono tylko te elementy, które uznał za zbędne. Warto także dodać, że sama płyta nie ma wyjścia wideo, ani portów. Te elementy są w zewnętrznych modułach dołączonych na tak zwanego pająka. Gry są natomiast uruchamiane z karty pamięci przez adapter emulujący napęd CD.

Całość po złożeniu do kupy oferowałaby mniejsze rozmiary, niż PS One, jednak różnica byłaby raczej... niewielka. To jednak ciekawostka i pokaz inżynierskiej pasji, a nie coś, co ma stanowić produkt końcowy.

telepolis
konsole PlayStation Majsterkowanie PS One Modyfikacje
Zródła zdjęć: Secret Hobbyist / YouTube
Źródła tekstu: Secret Hobbyist / YouTube