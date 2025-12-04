Nauka

Zarejestrowali wirusy grypy w czasie rzeczywistym. Aż ich zamurowało

Technologia ani na chwilę nie przestaje nas zadziwiać. Naukowcy właśnie zarejestrowali wirusy grypy, przedostające się do ludzkich komórek w czasie rzeczywistym.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 12:10
Wirusy zapraszają nasze komórki do tańca

Gorączka, ból głowy i męczący katar - znamy to wszyscy z własnego doświadczenia. Szczególnie teraz, kiedy wraz z nadejściem zimy, powraca także i grypa. To podstępna choroba, która przenosi się z człowieka na człowieka drogą kropelkową, wywołując infekcje wrażliwych komórek.

Naukowcom z Zurychu udało się uzyskać niespotykany dotąd obraz o wysokiej rozdzielczości, który ukazuje podstępną inwazję wirusa grypy na ludzkie komórki. Obraz ten ujawnił, że nasze komórki są jednak bardzo sprytne i w starciu z wirusem wcale nie zachowują się niczym bezbronne ofiary. Zespół badawczy z Japonii i Szwajcarii wziął pod lupę całe to zjawisko. Wykorzystując samodzielnie opracowaną metodę mikroskopową, naukowcy mogli powiększyć zewnętrzną powierzchnię ludzkich komórek na szalce Petriego. W ten sposób odkryli coś nieoczekiwanego. Komórki nie są bezczynne, ale starają się "opanować" wirusa i wygląda to dość spektakularnie.

Zakażenie komórek naszego ciała przypomina taniec między wirusem a komórką.

tłumaczy profesor medycyny molekularnej, Yohei Yamauchi. 

Wykorzystując przełomową technikę obrazowania, naukowcy odkryli, że nasze komórki wcale nie wyciągają rąk i nie "chwytają" wirusa. Wręcz przeciwnie, zachowują się niczym uczestnicy dynamicznej bitwy, a całość przypomina bitwę taneczną. Robią tak, po to aby wirus nie przyłączył się do specyficznych cząsteczek na ich powierzchni.

badania i rozwój mikroskop wirusy technologia a zdrowie badania naukowe
Zródła zdjęć: Thurtthai Chaiyakid / Shutterstock
Źródła tekstu: sciencedaily.com