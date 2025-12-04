Zarejestrowali wirusy grypy w czasie rzeczywistym. Aż ich zamurowało

Wirusy zapraszają nasze komórki do tańca

Gorączka, ból głowy i męczący katar - znamy to wszyscy z własnego doświadczenia. Szczególnie teraz, kiedy wraz z nadejściem zimy, powraca także i grypa. To podstępna choroba, która przenosi się z człowieka na człowieka drogą kropelkową, wywołując infekcje wrażliwych komórek.

Naukowcom z Zurychu udało się uzyskać niespotykany dotąd obraz o wysokiej rozdzielczości, który ukazuje podstępną inwazję wirusa grypy na ludzkie komórki. Obraz ten ujawnił, że nasze komórki są jednak bardzo sprytne i w starciu z wirusem wcale nie zachowują się niczym bezbronne ofiary. Zespół badawczy z Japonii i Szwajcarii wziął pod lupę całe to zjawisko. Wykorzystując samodzielnie opracowaną metodę mikroskopową, naukowcy mogli powiększyć zewnętrzną powierzchnię ludzkich komórek na szalce Petriego. W ten sposób odkryli coś nieoczekiwanego. Komórki nie są bezczynne, ale starają się "opanować" wirusa i wygląda to dość spektakularnie.