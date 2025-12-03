Nasze jelita zagrożone? Naukowcy alarmują: szkodzi im 168 substancji

Nasze jelita zagrożone?

Naukowcy odkryli, że aż 168 powszechnych substancji chemicznych może zakłócać wzrost pożytecznych bakterii jelitowych. Niektóre z nich promują również odporność na antybiotyki. Na naszą zgubę, wiele tych substancji — obecnych w wodzie, żywności oraz artykułach gospodarstwa domowego — nie było wcześniej podejrzewanych o żaden wpływ na organizmy żywe. A już na pewno nie tak negatywny.

Nowy model uczenia maszynowego przewiduje, że niektóre substancje chemiczne mogą poważnie szkodzić mikrobiomowi. Odkrycia sugerują, że testy bezpieczeństwa muszą zostać poszerzone o badania dotyczące jelit. Jednak to wszystko ma tylko wyjść nam na zdrowie.

Obszerne badania laboratoryjne nad substancjami chemicznymi, wytwarzanymi przez człowieka ujawniły 168 substancji szkodliwych dla bakterii, które normalnie występują w zdrowych ludzkich jelitach. Zakłócają one rozwój mikrobiomów uważanych za niezbędne dla utrzymania zdrowia. Zespół badawczy pod kierownictwem naukowców z Uniwersytetu w Cambridge zbadał w laboratorium, jak 1076 zanieczyszczeń chemicznych wpływa na 22 gatunki bakterii jelitowych. Do substancji, które zakłócają rozwój mikroorganizmów, zaliczają się pestycydy, a także substancje chemiczne stosowane w przemyśle, obecne w środkach zmniejszających palność i tworzywach sztucznych.

Przypuszcza się, że najwięcej z tych substancji wnika do organizmu wraz z pożywieniem, wodę pitną oraz poprzez ogólną ekspozycję środowiskową. Wszystko to sprawia, że leczenie niektórych infekcji jest utrudnione.