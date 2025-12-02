Nauka

Teraz to ty jesteś idiotą. Czas kłaniać się technologii

To już koniec bzdur, pomyłek i naszego poczucia wyższości. Nowa technologia Amazonu jest jeszcze bardziej inteligenta i ludzka. Lepsza niż ludzie.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 10:22
Agenci AI od Amazon jeszcze bardziej pomocni

Agenci AI z dnia na dzień stają się coraz lepsi i bardziej zaawansowani. Mogą teraz lepiej rozumieć, monitorować i reagować bardziej szczegółowo. Cel jest jeden - ma to być "prawdziwa współpraca" między ludźmi a sztuczną inteligencją. Tak przynajmniej twierdzi AWS. 

Amazon Connect - nowe funkcje

Podczas wydarzenia AWS re:Inwent 2025 firma ujawniła nowe funkcje Amazon Connect, które tym razem, mają zapewnić "płynną obsługę klientów".

Nowe narzędzie zapewni agentom AI, korzystającym z kanałów komunikacyjnych i głosowych lepiej zrozumieć, wnioskować i działać bardziej na podobieństwo ludzi. Firma ma nadzieję, że dzięki tym ulepszeniom cały proces stanie się płynniejszy dla wszystkich.

Premiera Amazon Connect odbyła się w 2019 roku i od tego czasu pomaga on przedsiębiorstwom w dostarczaniu zautomatyzowanych usług głosowych, z wykorzystaniem neuronowej technologii zamiany tekstu na mowę w ponad 30 językach oraz automatycznego rozpoznawania mowy w ponad 25 językach. 

Nowe ulepszenia pozwolą na większy postęp,  a zaawansowane modele mowy firmy Nova Sonic umożliwią agentom prowadzenie "naturalnych, ludzkich rozmów". Oznacza to, że będą udzielały odpowiedzi we właściwym tempie i tonie, ze zrozumieniem w wielu językach z różnymi akcentami. 

Człowiek i sztuczna inteligencja - zgrany duet

Dzięki temu pracownicy będą mogli skupić się na budowaniu relacji i radzeniu sobie ze złożonymi sytuacjami, podczas gdy AI będzie zarządzać tłem, analizować kontekst rozmowy, a następnie sugerować kolejne kroki, a także aktywnie wykonywać zadania, takie jak przygotowywanie dokumentacji i obsługa rutynowych procesów. 

