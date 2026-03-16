Nowa funkcja w InPost Mobile. Sztuczna inteligencja zrobi zakupy za Ciebie
InPost testuje nową usługę w swojej aplikacji mobilnej. Użytkownicy zyskają pomoc asystenta opartego na sztucznej inteligencji. Rozwiązanie ma maksymalnie skrócić czas zamawiania produktów w sieci.
Pies na zakupy w telefonie
Grupa InPost rozpoczęła testy wersji beta zaktualizowanej aplikacji InPost Mobile. Główną zmianą jest wbudowany asystent zakupowy AI. System pozwala wyszukać towary, porównać oferty i opłacić zamówienie bez wychodzenia z programu. Cały proces zintegrowano z usługą InPost Pay. Klienci otrzymują dodatkowo darmowe dostawy i zwroty w ramach pakietu InPost Plus.
Przewodnikiem po nowym interfejsie został wirtualny pies o imieniu Von Halsky. Użytkownik może wpisać lub podyktować mu swoje potrzeby. Asystent analizuje zapytanie i wyświetla karuzelę z pasującymi produktami. Podczas oficjalnej prezentacji pokazano przykładowy proces zakupu kawy. Zajęło to niecałą minutę. System zapamiętuje zdefiniowany wcześniej ulubiony Paczkomat i preferowaną metodę płatności. Złożenie zamówienia wymaga jedynie potwierdzenia.
Koniec żmudnego szukania
InPost planuje ułatwić zakupy 16 milionom aktywnych użytkowników swojej aplikacji. Przedstawiciele spółki wskazują, że zależy im na obecności na samym początku ścieżki zakupowej klienta.
InPost jest firmą technologiczną, która zawsze stawiała na innowacje. Najpierw Paczkomat® zrewolucjonizował zakupy internetowe i branżę logistyczną, następnie aplikacja mobilna wprowadziła wyjątkowy sposób komunikacji z klientem, a teraz nasz Asystent wprowadza polski e-commerce na nowy poziom. To prawdziwa rewolucja w sposobie robienia zakupów. Dzisiaj prezentujemy nową usługę, bo chcemy być obecni nie tylko tam, gdzie zakupy się kończą, ale również tam, gdzie się zaczynają. Została ona stworzona dla firm, które chcą działać szybciej, efektywniej i bliżej klienta, ale przede wszystkim z myślą o naszych użytkownikach. Dedykujemy ją tym, którzy już dziś doceniają potencjał AI w wyszukiwaniu najlepszych produktów i ofert, porównywaniu cen i dokonywaniu świadomych wyborów. Stworzyliśmy ją również dla każdego, kto oczekuje łatwiejszych, szybszych i bardziej intuicyjnych zakupów.
Za projekt i kreację wirtualnego doradcy odpowiada agencja PZL.
Jesteśmy dumni z tego, co udało nam się stworzyć. Nasza wizja to oswojenie e-commerce i udostępnienie potęgi AI w zakupach, a kluczem do niej jest Von Halsky – nasz inteligentny Asystent. To on, wyszukując idealne oferty, zakończy erę żmudnego porównywania i przeszukiwania. Dzięki niemu, zakupy staną się nie tylko prostsze i szybsze, ale przede wszystkim spersonalizowane.
Oferta dla sprzedawców bez prowizji
Nowa funkcja to również narzędzie dla właścicieli sklepów internetowych. InPost udostępnia im dodatkowy kanał sprzedaży. Przedstawiciele firmy zaznaczają przy tym wyraźnie, że nowe rozwiązanie nie jest platformą typu marketplace. InPost nie pobiera od sprzedawców prowizji za zrealizowane transakcje. Pozwala to sklepom na zachowanie pełnej kontroli nad narzucanymi marżami.
Do programu dołączyło już ponad 4000 sprzedających. Wśród nich znajdują się między innymni takie sieci, jak RTV Euro AGD, X-Kom, Komputronik, Modivo czy Super-Pharm. Baza obejmuje towary wielu znanych marek, w tym Apple, Samsung, Lego czy Karcher.
Obecnie nowa funkcja znajduje się w fazie zamkniętych testów beta. Dostęp do niej ma wąska grupa zaufanych klientów. Ich opinie posłużą do wprowadzenia poprawek przed ostatecznym wdrożeniem asystenta na rynek.