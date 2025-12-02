Reklama w Social Mediach nie ma sensu? Jakości nie pomaga
Badania wykazały, że marketing, o który firmy tak zabiegają w social mediach społecznościowych, wcale nie oznacza dla użytkowników oznaki jakości. Zatem, po co to wszystko?
Coraz trudniej się wyróżnić
Badania, opublikowane w czasopiśmie "Information Systems Research" pokazują, że marketing w mediach społecznościowych (SMM) w niewielkim stopniu pomaga firmom wysokiej jakości wyróżnić się na tle konkurencji. Nie tylko nie pomaga, ale także popycha firmy w kierunku podobnych strategii wydatkowych i cenowych, co sprawia, że użytkownikowi wydają się wszystkie bardzo do siebie podobne. O wyróżnieniu się na rynkach cyfrowych zatem nie ma absolutnie mowy.
Autorami badania są naukowcy z Uniwersytetu College w Londynie oraz Uniwersytetu Nauki i Technologii w Chinach.
Media społecznościowe zrewolucjonizowały sposób, w jaki konsumenci dowiadują się o produktach. Pozwalają też konsumentom samodzielnie generować i udostępniać informacje, takie jak recenzje, oceny i komentarze, a także rekomendacje, które wpływają na postrzeganie jakości produktu. W rezultacie firmy coraz częściej z nich korzystają.
Odkryliśmy, że firmy, oferujące wysoką jakość, nie są w stanie skutecznie wykorzystać wydatków na marketing w mediach społecznościowych, aby się wyróżnić na tle konkurencji, nawet tej o niskiej jakości.
Autorzy doszli do wniosku, że social media mogą nie być wcale najskuteczniejszym narzędziem sygnalizacji jakości dla firm działających w konkurencyjnym środowisku. Nie mniej jednak, social media odgrywają określoną rolę w ujawnianiu informacji, takich jak recenzje, warto zatem pomęczyć się z tego typu wyzwaniem.