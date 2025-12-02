Nauka

Reklama w Social Mediach nie ma sensu? Jakości nie pomaga

Badania wykazały, że marketing, o który firmy tak zabiegają w social mediach społecznościowych, wcale nie oznacza dla użytkowników oznaki jakości. Zatem, po co to wszystko?

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 15:37
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Reklama w Social Mediach nie ma sensu? Jakości nie pomaga

Coraz trudniej się wyróżnić

Badania, opublikowane w czasopiśmie "Information Systems Research" pokazują, że marketing w mediach społecznościowych (SMM) w niewielkim stopniu pomaga firmom wysokiej jakości wyróżnić się na tle konkurencji. Nie tylko nie pomaga, ale także popycha firmy w kierunku podobnych strategii wydatkowych i cenowych, co sprawia, że użytkownikowi wydają się wszystkie bardzo do siebie podobne. O wyróżnieniu się na rynkach cyfrowych zatem nie ma absolutnie mowy.

Dalsza część tekstu pod wideo

Autorami badania są naukowcy z Uniwersytetu College w Londynie oraz Uniwersytetu Nauki i Technologii w Chinach. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 256GB 6.1" Różowy
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 256GB 6.1" Różowy
-150 zł
3549 zł - najniższa cena
Kup teraz 3399 zł
Smartfon VIVO V50 Lite 5G 8/256GB 6.77" 120Hz Złoty
Smartfon VIVO V50 Lite 5G 8/256GB 6.77" 120Hz Złoty
0 zł
999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 999.99 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro Max (odnowiony, nieaktywowany) 5G 256GB 6.7" 120Hz Tytan Czarny (CPO) 2x eSIM
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro Max (odnowiony, nieaktywowany) 5G 256GB 6.7" 120Hz Tytan Czarny (CPO) 2x eSIM
0 zł
5649.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5649.99 zł
Advertisement

Media społecznościowe zrewolucjonizowały sposób, w jaki konsumenci dowiadują się o produktach. Pozwalają też konsumentom samodzielnie generować i udostępniać informacje, takie jak recenzje, oceny i komentarze, a także rekomendacje, które wpływają na postrzeganie jakości produktu. W rezultacie firmy coraz częściej z nich korzystają. 

Odkryliśmy, że firmy, oferujące wysoką jakość, nie są w stanie skutecznie wykorzystać wydatków na marketing w mediach społecznościowych, aby się wyróżnić na tle konkurencji, nawet tej o niskiej jakości.

czytamy w badaniu.

Autorzy doszli do wniosku, że social media mogą nie być wcale najskuteczniejszym narzędziem sygnalizacji jakości dla firm działających w konkurencyjnym środowisku. Nie mniej jednak, social media odgrywają określoną rolę w ujawnianiu informacji, takich jak recenzje, warto zatem pomęczyć się z tego typu wyzwaniem. 

Image
telepolis
badania i rozwój social media marketing cyfrowy reklama na tiktoku reklama internetowa przyszłość social media
Zródła zdjęć: THE YOOTH / Shutterstock
Źródła tekstu: phys.org