Gry

Konsolowy mega hit już na Androidzie i iOS. Możesz zagrać za darmo

Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami Rockstar Games wypuściło Red Dead Redemption wraz z dodatkiem Undead Nightmare na Androida, iPhone’a i iPada. Niestety, cena nie jest niska, choć jest też opcja darmowa.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 20:38
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Konsolowy mega hit już na Androidzie i iOS. Możesz zagrać za darmo

Rockstar zapowiadał wprowadzenie Red Dead Redemption na urządzenia mobilne już w zeszłym miesiącu, a dziś doczekaliśmy się ostatecznej premiery. Kultowa produkcja z konsol jest już dostępna w Sklepie Play i App Store. Co ważne, na smartfonach z Androidem i urządzeniach z iOS dostajemy pełną grę Red Dead Redemption wraz z dodatkiem Undead Nightmare, a nie okrojoną mobilną atrapę, co niestety nierzadko ma miejsce podczas portowania dużych tytułów. Opcje sterowania zostały dostosowane do ekranów dotykowych, można także grać z użyciem zewnętrznego kontrolera.

Dalsza część tekstu pod wideo

W Red Dead Redemption wcielamy w Johna Marstona, byłego rewolwerowca zmuszonego przez agentów Pinkertona do ścigania dawnych kompanów w otwartym świecie Dzikiego Zachodu, z jednej strony malowniczym, z drugiej – pełnym przemocy, krwi i śmierci. Dodatek Undead Nightmare dorzuca alternatywną kampanię, w której pogranicze opanowuje plaga żywych trupów, a znany świat gry zmienia się w survival horror.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon DOOGEE Fire 3 3/64GB 5.5" Pomarańczowy
Smartfon DOOGEE Fire 3 3/64GB 5.5" Pomarańczowy
0 zł
449.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 449.99 zł
Smartfon REALME 12 8/512GB 6.67" 120Hz Zielony
Smartfon REALME 12 8/512GB 6.67" 120Hz Zielony
0 zł
890.52 zł - najniższa cena
Kup teraz 890.52 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 128GB 6.1" Różowy
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 128GB 6.1" Różowy
0 zł
2899 zł - najniższa cena
Kup teraz 2899 zł
Advertisement

Red Dead Redemption można już kupić w Sklepie Play i App Store, jednak cena studzi zapał – to wydatek w wysokości 169 zł. Jest jednak wyjście z tej sytuacji – gra jest dostępna bez dodatkowych opłat dla abonentów Netflixa korzystających z aplikacji serwisu na Androidzie i iOS. Wystarczy aktywna subskrypcja, by pobrać i uruchomić tytuł, trzeba tylko znaleźć osobną wersję Red Dead Redemption Netflix.

Równolegle Red Dead Redemption doczekało się odświeżonej wersji na PS5 i Xbox Series X|S, oferującej rozgrywkę w 60 kl./s, poprawioną jakość obrazu, HDR oraz rozdzielczość sięgającą 4K. Gra debiutuje także dla Nintendo Switch 2.

Image
telepolis
app store sklep play Rockstar Games Nintendo Switch 2 Red Dead Redemption
Zródła zdjęć: Rockstar Games
Źródła tekstu: Fone Arena, Rockstar Games