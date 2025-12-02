Konsolowy mega hit już na Androidzie i iOS. Możesz zagrać za darmo

Rockstar zapowiadał wprowadzenie Red Dead Redemption na urządzenia mobilne już w zeszłym miesiącu, a dziś doczekaliśmy się ostatecznej premiery. Kultowa produkcja z konsol jest już dostępna w Sklepie Play i App Store. Co ważne, na smartfonach z Androidem i urządzeniach z iOS dostajemy pełną grę Red Dead Redemption wraz z dodatkiem Undead Nightmare, a nie okrojoną mobilną atrapę, co niestety nierzadko ma miejsce podczas portowania dużych tytułów. Opcje sterowania zostały dostosowane do ekranów dotykowych, można także grać z użyciem zewnętrznego kontrolera.

W Red Dead Redemption wcielamy w Johna Marstona, byłego rewolwerowca zmuszonego przez agentów Pinkertona do ścigania dawnych kompanów w otwartym świecie Dzikiego Zachodu, z jednej strony malowniczym, z drugiej – pełnym przemocy, krwi i śmierci. Dodatek Undead Nightmare dorzuca alternatywną kampanię, w której pogranicze opanowuje plaga żywych trupów, a znany świat gry zmienia się w survival horror.

Red Dead Redemption można już kupić w Sklepie Play i App Store, jednak cena studzi zapał – to wydatek w wysokości 169 zł. Jest jednak wyjście z tej sytuacji – gra jest dostępna bez dodatkowych opłat dla abonentów Netflixa korzystających z aplikacji serwisu na Androidzie i iOS. Wystarczy aktywna subskrypcja, by pobrać i uruchomić tytuł, trzeba tylko znaleźć osobną wersję Red Dead Redemption Netflix.