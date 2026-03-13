Apple obniża prowizje, ale skorzystają tylko wybrani

Apple obniża prowizję w App Store w Chinach. To ruch, który trudno uznać za przypadkowy, bo decyzja wchodzi w życie już 15 marca i pojawia się tuż po rozmowach z tamtejszym regulatorem. Firma potwierdziła, że standardowa opłata pobierana od zakupów spadnie do 25%, a preferencyjna stawka dla małych firm ozostanie zmniejszona do 12%.

Dalsza część tekstu pod wideo

Najpierw Europa, a teraz Chiny. Apple wie kiedy ustąpić

Zmiany obejmą zarówno sklep dla iOS, jak iPadOS. Z perspektywy deweloperów działających na chińskim rynku to wyraźna ulga, ale ważniejszy jest kontekst całej sprawy. Amerykanie nie zdecydowali się na ten krok z własnej inicjatywy. W oficjalnym komunikacie firma wprost odwołała się do rozmów z chińskim ustawodawcami, co sugeruje, że obniżka ma pomóc uniknąć ostrzejszej interwencji władz.

Na początku lutego rozważano wszczęcie formalnego postępowania dotyczącego zasad działania App Store oraz wysokości pobieranych opłat. W takiej sytuacji Apple najwyraźniej uznało, że lepiej ustąpić wcześniej, niż dopuścić do otwartego konfliktu z jednym z najważniejszych rynków. Szacunki wskazują, że kraj ten generuje około 17% przychodów Apple.