W Lidlu od 49,90 zł. Taki Dyson przynajmniej tysiąc

To nie tylko efektowny design, to też bezpieczeństwo dla dzieci

Kto dzieckiem będąc nigdy nie wsadził ręki w łopatki wentylatora, ten nie miał dzieciństwa. A tak serio, to w końcu nie musimy wstawiać do rozgrzanych kuchni czy salonów wielkich wentylatorów z mniej lub gorzej zabezpieczonymi łopatkami i głośną pracą.

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Teraz wstawia się np. Dyson Cool AM07, który dzięki technologii Air Multiplier rozprowadza 500 litrów chłodnego powietrza na sekundę. Jest tylko jeden problem. Producent woła za tę maszynę w promocji 999 zł na swojej stronie, a na Allegro najtaniej znalazłem ją za 912,27 zł. Choć to doskonały sprzęt, cena jest dla wielu osób wciąż zaporowa — pomimo promocji.

I wtedy z pomocą wpada Lidl - 3 modele, ta sama technologia

Już od poniedziałku 15 czerwca w ofercie stacjonarnej i sklepu internetowego Lidla dostępne będą w promocyjnych cenach aż trzy modele wentylatorów bezłopatkowych Tronic. Każdy w białym i czarnym kolorze do wyboru.

TRONIC® Wentylator stojący bezłopatkowy, 35 W, to najwyższy model w ofercie, którego standardowa cena 339 zł zostanie obniżona w ramach promocji do 279 zł. Ten smukły i atrakcyjny wizualnie wentylator wyposażony został w czytelny wyświetlacz LED, 4-stopnipową funkcję oscylacji (od 30 po aż 120 stopni), a także 4 tryby pracy oraz aż 20 poziomów prędkości nawiewu. Nie musisz do niego wstawać, by nim sterować — nie zabrakło pilota.

TRONIC® Wentylator stołowy bezłopatkowy, 24 W to środkowy model, ale niech nikogo nie zmyli określenie „stołowy”, to wciąż kawał sprzętu (51 cm wysokości), z obrotową głowicą. Jego cena w ramach promocji od poniedziałku obniżona będzie ze 179 zł do 149 zł. Podobnie jak jego większy brat, ma on wyświetlacz i pilota zdalnego sterowania, tym razem jednak do wyboru mamy 10 poziomów prędkości.

Z kolei najmniejszy z bezłopatkowych modeli TRONIC® Miniwentylator bezłopatkowy, 6 W, doczeka się obniżki ceny z 79,90 zł na zaledwie 49,90 zł. W tym przypadku „mini” oznacza wciąż pokaźne 30,5 cm, dostajemy 3 poziomy prędkości i przyjemne oświetlenie LED w 5 kolorach.