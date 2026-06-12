Sprzęt

Samsung Galaxy Watch8 Classic do zgarnięcia za darmo. Musisz tylko to napisać

Samsung Polska wystartował z konkursem, w którym można wygrać zegarek Galaxy Watch8 Classic oraz zestaw produktów Health Labs Care wspierających codzienne nawyki związane z aktywnością, regeneracją i odpornością.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 14:57
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Samsung Galaxy Watch8 Classic do zgarnięcia za darmo. Musisz tylko to napisać
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Konkurs jest częścią kampanii „Mój moment”, realizowanej przez Samsung i Health Labs Care. Jej celem jest pokazanie, że dbanie o siebie nie musi oznaczać rewolucji ani dążenia do perfekcji. Czasem wystarczy znaleźć własny sposób na aktywność, regenerację lub budowanie odporności, by krok po kroku tworzyć nawyki dopasowane do swojego stylu życia. Dla jednych będzie to poranny spacer, dla innych trening, chwila odpoczynku po intensywnym dniu lub mały rytuał wspierający odporność i równowagę.

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Teraz swoimi sposobami na dbanie o siebie można podzielić się również w konkursie organizowanym na profilu Samsung Polska na Instagramie.

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Jak wziąć udział?

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy:

  • opisać w komentarzu pod postem konkursowym swój sposób na dbanie o siebie związany z jednym z trzech filarów kampanii: aktywnością, regeneracją lub odpornością i równowagą,
  • użyć hashtagów: #mójMoment, #GalaxyWatch oraz #HealthLabsCare.

Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 22 czerwca 2026 r. do godz. 23:59.

Do wygrania zestawy Samsung i Health Labs Care

Na autorów trzech najciekawszych odpowiedzi czekają zestawy przygotowane wspólnie przez Samsung i Health Labs Care, dopasowane do poszczególnych filarów kampanii „Mój moment”:

  • Zdobywca pierwszego miejsca otrzyma zestaw związany z aktywnością, obejmujący Galaxy Watch Ultra oraz produkty Health Labs Care wspierające aktywny styl życia.
  • Na laureata drugiego miejsca czeka Galaxy Watch8 Classic wraz z produktami wspierającymi odporność i codzienną równowagę organizmu.

Trzecie miejsce zostanie nagrodzone zestawem, zawierającym Galaxy Watch8 oraz produkty wspierające odpoczynek i codzienne samopoczucie.

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telepolis
samsung Galaxy Watch8 Classic Health Labs Care Mój momen
Źródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Samsung