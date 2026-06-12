Samsung Galaxy Watch8 Classic do zgarnięcia za darmo. Musisz tylko to napisać

Konkurs jest częścią kampanii „Mój moment”, realizowanej przez Samsung i Health Labs Care. Jej celem jest pokazanie, że dbanie o siebie nie musi oznaczać rewolucji ani dążenia do perfekcji. Czasem wystarczy znaleźć własny sposób na aktywność, regenerację lub budowanie odporności, by krok po kroku tworzyć nawyki dopasowane do swojego stylu życia. Dla jednych będzie to poranny spacer, dla innych trening, chwila odpoczynku po intensywnym dniu lub mały rytuał wspierający odporność i równowagę.