FBI wjeżdża na Steama. Służby badają sprawę gier

FBI, czyli Federalne Biuro Śledcze, wzięło na tapet problem gier na Steamie. Funkcjonariusze zaczęli kontaktować się z graczami, którzy zakupili konkretne produkcje na platformie, aby ustalić ich twórców.

W ostatnim czasie na Steamie pojawiło się kilka gier, które miały zaszyty złośliwy kod. Według FBI proceder ten nasilił się od maja 2024 roku i trwał aż do stycznia 2026 roku. Dlatego też służby uruchomiły specjalny formularz, w którym poszkodowani użytkownicy mogą zgłaszać swoją sprawę.

Na liście szkodliwych gier znajdują się takie pozycje jak: BlockBlasters, Chemia, Dashverse (znane również jako DashFPS), Lampy, Lunara, PirateFi, a także Tokenov. W większości są to małe produkcje indie, ale pomimo tego znalazły wystarczająco duże grono zainteresowanych nim osób, aby dokonać poważnych szkód finansowych.

W większości przypadków szkodliwy kod miał za zadanie wykraść wrażliwe dane użytkowników, w tym dane uwierzytelniające konta, ciasteczka z przeglądarki i inne informacje z zainfekowanych komputerów. Jeden z poszkodowanych doniósł, że stracił dostęp do wielu konto online.