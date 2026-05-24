Marzysz o bilecie na mecz Mistrzostw Świata? Nie popełnij tego błędu

Firma ESET donosi o przybywających w zawrotnym tempie oszustw wymierzonych w piłkarskich fanów. W sieci zaroiło się od fałszywych stron internetowych i profili w mediach społecznościowych, które - pod pretekstem sprzedaży biletów - wyłudzają dane ofiar.

Oszustwo na Mistrzostwa Świata 2026

W internecie pojawiło się mnóstwo fałszywych stron, które podszywają się pod FIFA. Wyglądają bardzo profesjonalnie, często kopiując styl graficznych oficjalnych serwisów. W rzeczywistości służą tylko do tego, aby wyłudzić dane użytkowników, w tym informacje na temat kart płatniczych.

Eksperci zwracają uwagę, że w części przypadków oszuści wykorzystują także media społecznościowe i komunikatory, podszywając się pod oficjalne profile lub „pośredników”. W ten sposób oferują rzekomo ostatnie pule biletów w atrakcyjnych cenach, często „tylko dziś” albo „tylko dla wybranych krajów”. Taka presja czasu ma sprawić, że ludzie szybciej podadzą dane karty, skany dokumentów czy dane paszportowe, a potem zostają i bez biletów, i z poważnym ryzykiem kradzieży tożsamości.

Dlatego warto trzymać się kilku prostych zasad:

bilety kupuj wyłącznie z poziomu oficjalnej strony FIFA lub wskazanych tam partnerów,

linki do stron z biletami najlepiej wpisuj ręcznie w przeglądarce, zamiast klikać w reklamy, maile czy wiadomości z czatów,

Dokładnie sprawdź domenę (dokładną pisownię), certyfikat HTTPS opinie o danym serwisie,

bądź szczególnie ostrożny w przypadku bardzo korzystnych ofert na ostatnią chwilę,

płatność kartą dla bezpieczeństwa wykonuj z silnym 3D-Secure i limitem transakcji.

Jeśli ktoś już wprowadził dane karty lub dokumentów na takiej stronie, powinien jak najszybciej skontaktować się z bankiem w celu zastrzeżenia karty. Warto też złożyć zgłoszenie na policję i w lokalnym CERT/CSIRT.