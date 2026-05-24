Marzysz o bilecie na mecz Mistrzostw Świata? Nie popełnij tego błędu

Wielkimi krokami zbliżają się Mistrzostwa Świata 2026 w piłce nożnej. Dla fanów do ogromne święto, a wielu z nich marzy o wybraniu się na jeden z meczów. Jednak trzeba uważać. W sieci roi się od pułapek.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:01
Firma ESET donosi o przybywających w zawrotnym tempie oszustw wymierzonych w piłkarskich fanów. W sieci zaroiło się od fałszywych stron internetowych i profili w mediach społecznościowych, które - pod pretekstem sprzedaży biletów - wyłudzają dane ofiar.

Oszustwo na Mistrzostwa Świata 2026

W internecie pojawiło się mnóstwo fałszywych stron, które podszywają się pod FIFA. Wyglądają bardzo profesjonalnie, często kopiując styl graficznych oficjalnych serwisów. W rzeczywistości służą tylko do tego, aby wyłudzić dane użytkowników, w tym informacje na temat kart płatniczych.

Eksperci zwracają uwagę, że w części przypadków oszuści wykorzystują także media społecznościowe i komunikatory, podszywając się pod oficjalne profile lub „pośredników”. W ten sposób oferują rzekomo ostatnie pule biletów w atrakcyjnych cenach, często „tylko dziś” albo „tylko dla wybranych krajów”. Taka presja czasu ma sprawić, że ludzie szybciej podadzą dane karty, skany dokumentów czy dane paszportowe, a potem zostają i bez biletów, i z poważnym ryzykiem kradzieży tożsamości.

Dlatego warto trzymać się kilku prostych zasad:

  • bilety kupuj wyłącznie z poziomu oficjalnej strony FIFA lub wskazanych tam partnerów,
  • linki do stron z biletami najlepiej wpisuj ręcznie w przeglądarce, zamiast klikać w reklamy, maile czy wiadomości z czatów,
  • Dokładnie sprawdź domenę (dokładną pisownię), certyfikat HTTPS opinie o danym serwisie,
  • bądź szczególnie ostrożny w przypadku bardzo korzystnych ofert na ostatnią chwilę,
  • płatność kartą dla bezpieczeństwa wykonuj z silnym 3D-Secure i limitem transakcji.

Jeśli ktoś już wprowadził dane karty lub dokumentów na takiej stronie, powinien jak najszybciej skontaktować się z bankiem w celu zastrzeżenia karty. Warto też złożyć zgłoszenie na policję i w lokalnym CERT/CSIRT. 

Ten typ oszustw niemal na pewno się nasili wraz ze zbliżaniem się turnieju, więc eksperci sugerują traktować każdą „okazyjną” ofertę biletów spoza oficjalnego kanału tak, jakby była potencjalnym scamem.

Źródła zdjęć: ACHPF / Shutterstock.com
Źródła tekstu: ESET