Oprogramowanie

OpenAI zabija Atlasa. Przetrwał mniej niż rok

To koniec przeglądarki internetowej od twórców ChatGPT. Usługa ma zostać wyłączona 9 sierpnia 2026, ale najważniejsze funkcje nie znikną całkowicie.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 10 LIP 2026
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OpenAI zabija Atlasa. Przetrwał mniej niż rok
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Atlas został zaprezentowany w październiku 2025 roku jako przeglądarka wykorzystująca agentów AI. ChatGPT mógł dzięki niej analizować otwarte strony, korzystać z kontekstu przeglądania oraz wykonywać zadania w imieniu użytkownika. Program nie zdołał jednak zdobyć wystarczająco mocnej pozycji, by OpenAI chciało rozwijać go jako oddzielny produkt.

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To kolejny przykład porządkowania oferty przez OpenAI

Decyzja wpisuje się w zapowiadane wcześniej ograniczanie pobocznych projektów i skupienie na narzędziach zwiększających produktywność. Firma już od jakiegoś czasu planowała połączyć ChatGPT, Codexa oraz Atlasa w jeden program. Efektem tych prac jest wprowadzony wczoraj ChatGPT Work, napędzany przez modele z rodziny GPT-5.6.

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Atlas zniknie więc jako samodzielny produkt, ale rozwijane dla niego funkcje zostaną przeniesione do ChatGPT Work. OpenAI nie porzuca więc przeglądania sieci z pomocą sztucznej inteligencji, lecz włącza go do większej platformy przeznaczonej do codziennej pracy.

James Sun z OpenAI przyznał, że nowe funkcje powstały na podstawie doświadczeń zebranych od użytkowników. Firma wykorzystała ich uwagi do opracowania narzędzi, które mają lepiej łączyć przeglądanie otwartego internetu z wykonywaniem zadań przez agentów AI.

To kolejny przykład porządkowania oferty OpenAI. W ostatnich miesiącach firma zakończyła także rozwój aplikacji do generowania wideo Sora oraz wstrzymała plany dotyczące trybu dla dorosłych w ChatGPT.

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telepolis
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Źródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Oprac. własne