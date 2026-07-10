OpenAI zabija Atlasa. Przetrwał mniej niż rok
To koniec przeglądarki internetowej od twórców ChatGPT. Usługa ma zostać wyłączona 9 sierpnia 2026, ale najważniejsze funkcje nie znikną całkowicie.
Atlas został zaprezentowany w październiku 2025 roku jako przeglądarka wykorzystująca agentów AI. ChatGPT mógł dzięki niej analizować otwarte strony, korzystać z kontekstu przeglądania oraz wykonywać zadania w imieniu użytkownika. Program nie zdołał jednak zdobyć wystarczająco mocnej pozycji, by OpenAI chciało rozwijać go jako oddzielny produkt.
To kolejny przykład porządkowania oferty przez OpenAI
Decyzja wpisuje się w zapowiadane wcześniej ograniczanie pobocznych projektów i skupienie na narzędziach zwiększających produktywność. Firma już od jakiegoś czasu planowała połączyć ChatGPT, Codexa oraz Atlasa w jeden program. Efektem tych prac jest wprowadzony wczoraj ChatGPT Work, napędzany przez modele z rodziny GPT-5.6.
Atlas zniknie więc jako samodzielny produkt, ale rozwijane dla niego funkcje zostaną przeniesione do ChatGPT Work. OpenAI nie porzuca więc przeglądania sieci z pomocą sztucznej inteligencji, lecz włącza go do większej platformy przeznaczonej do codziennej pracy.
Lastly, with all these updates, we are going to be sunsetting Atlas.— James Sun (@JamesZmSun) July 9, 2026
All these capabilities were built on what we learned from Atlas users who took a leap of faith on a new browser.
You taught us how agents can help make browsing and doing work on the open web better, and we…
James Sun z OpenAI przyznał, że nowe funkcje powstały na podstawie doświadczeń zebranych od użytkowników. Firma wykorzystała ich uwagi do opracowania narzędzi, które mają lepiej łączyć przeglądanie otwartego internetu z wykonywaniem zadań przez agentów AI.
To kolejny przykład porządkowania oferty OpenAI. W ostatnich miesiącach firma zakończyła także rozwój aplikacji do generowania wideo Sora oraz wstrzymała plany dotyczące trybu dla dorosłych w ChatGPT.