OpenAI zabija Atlasa. Przetrwał mniej niż rok

Atlas został zaprezentowany w październiku 2025 roku jako przeglądarka wykorzystująca agentów AI. ChatGPT mógł dzięki niej analizować otwarte strony, korzystać z kontekstu przeglądania oraz wykonywać zadania w imieniu użytkownika. Program nie zdołał jednak zdobyć wystarczająco mocnej pozycji, by OpenAI chciało rozwijać go jako oddzielny produkt.

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To kolejny przykład porządkowania oferty przez OpenAI

Decyzja wpisuje się w zapowiadane wcześniej ograniczanie pobocznych projektów i skupienie na narzędziach zwiększających produktywność. Firma już od jakiegoś czasu planowała połączyć ChatGPT, Codexa oraz Atlasa w jeden program. Efektem tych prac jest wprowadzony wczoraj ChatGPT Work, napędzany przez modele z rodziny GPT-5.6.

Atlas zniknie więc jako samodzielny produkt, ale rozwijane dla niego funkcje zostaną przeniesione do ChatGPT Work. OpenAI nie porzuca więc przeglądania sieci z pomocą sztucznej inteligencji, lecz włącza go do większej platformy przeznaczonej do codziennej pracy.

Lastly, with all these updates, we are going to be sunsetting Atlas.



All these capabilities were built on what we learned from Atlas users who took a leap of faith on a new browser.



You taught us how agents can help make browsing and doing work on the open web better, and we… — James Sun (@JamesZmSun) July 9, 2026