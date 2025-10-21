Oprogramowanie

Zapomnij o internecie jaki znałeś. ChatGPT Atlas już tu jest

Chociaż Comet od Perplexity AI było pierwsze, to alternatywa od twórców ChatGPT prezentuje się lepiej i ma dużo większą szansę namieszać na rynku.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 20:26
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Zapomnij o internecie jaki znałeś. ChatGPT Atlas już tu jest

OpenAI ogłosiło premierę ChatGPT Atlas - przełomowej przeglądarki internetowej z wbudowanym ChatGPT. To narzędzie redefiniuje sposób korzystania z sieci, ingerując AI, by aktywnie wspierać użytkownika na każdej stronie, automatyzować powtarzalne zadania i proponować inteligentne sugestie w oparciu o kontekst odwiedzanych stron.

Dalsza część tekstu pod wideo

ChatGPT Atlas zainstalujemy tylko na sprzęcie z MacOS

Od teraz ChatGPT jest nie tylko dostępny wszędzie, ale także rozumie co robimy i przechowuje kontekst oraz szczegóły z poprzednich rozmów i aktywności. System ten pozwala zapamiętać wizytowane strony, oferty, produkty czy artykuły. A następnie udzielać odpowiedzi na tej podstawie czy znaleźć w historii "coś co widzieliśmy, ale nie pamiętamy gdzie i kiedy".

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Komputer ACER Revo Box RB102-13N0U N150 8GB RAM 256GB SSD Wi-Fi
Komputer ACER Revo Box RB102-13N0U N150 8GB RAM 256GB SSD Wi-Fi
0 zł
999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 999.99 zł
Komputer QOOBE II AP-1340 i5-1340P 16GB RAM 1TB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
Komputer QOOBE II AP-1340 i5-1340P 16GB RAM 1TB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
0 zł
2167.97 zł - najniższa cena
Kup teraz 2167.97 zł
Komputer QOOBE II AP1215U i3-1215U 16GB RAM 512GB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
Komputer QOOBE II AP1215U i3-1215U 16GB RAM 512GB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
0 zł
1499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1499.99 zł
Advertisement

Oczywiście użytkownik ma dostęp do ustawień pamięci, gdzie może je archiwizować lub usuwać, a kasowanie historii przeglądania likwiduje też związane z nią wpisy. Dostępny jest również tryb incognito.

Zapomnij o internecie jaki znałeś. ChatGPT Atlas już tu jest

Znacznie ciekawiej prezentuje się jednak agentowy tryb pracy dzięki któremu ChatGPT wykonuje konkretne zadania w imieniu użytkownika: od planowania wydarzeń, przez rezerwacje, aż po wieloetapowe zakupy online, research, pisanie e-maili czy edytowanie i podsumowywanie dokumentów.

Trzeba jednak zaznaczyć, ze aktualnie tryb ten dostępny jest wyłącznie w wersji testowej dla abonamentów, czyli użytkowników planów Plus, Pro i Business oraz dla instytucji w ramach planów Enterprise i Edu.

Zapomnij o internecie jaki znałeś. ChatGPT Atlas już tu jest

ChatGPT Atlas debiutuje już dzisiaj i pobrać za darmo może go każdy pod TYM adresem. Niestety, na start opisywana przeglądarka dostępna jest tylko na urządzeniach z systemem MacOS. Wersje dla Windowsa oraz smartfonów i tabletów mają pojawić się w niedalekiej przyszłości.

Image
telepolis
AI macOS sztuczna inteligencja OpenAI ChatGPT Przeglądarka internetowa ChatGPT Atlas
Zródła zdjęć: OpenAI
Źródła tekstu: Oprac. własne