Zapomnij o internecie jaki znałeś. ChatGPT Atlas już tu jest

OpenAI ogłosiło premierę ChatGPT Atlas - przełomowej przeglądarki internetowej z wbudowanym ChatGPT. To narzędzie redefiniuje sposób korzystania z sieci, ingerując AI, by aktywnie wspierać użytkownika na każdej stronie, automatyzować powtarzalne zadania i proponować inteligentne sugestie w oparciu o kontekst odwiedzanych stron.

ChatGPT Atlas zainstalujemy tylko na sprzęcie z MacOS

Od teraz ChatGPT jest nie tylko dostępny wszędzie, ale także rozumie co robimy i przechowuje kontekst oraz szczegóły z poprzednich rozmów i aktywności. System ten pozwala zapamiętać wizytowane strony, oferty, produkty czy artykuły. A następnie udzielać odpowiedzi na tej podstawie czy znaleźć w historii "coś co widzieliśmy, ale nie pamiętamy gdzie i kiedy".

Oczywiście użytkownik ma dostęp do ustawień pamięci, gdzie może je archiwizować lub usuwać, a kasowanie historii przeglądania likwiduje też związane z nią wpisy. Dostępny jest również tryb incognito.

Znacznie ciekawiej prezentuje się jednak agentowy tryb pracy dzięki któremu ChatGPT wykonuje konkretne zadania w imieniu użytkownika: od planowania wydarzeń, przez rezerwacje, aż po wieloetapowe zakupy online, research, pisanie e-maili czy edytowanie i podsumowywanie dokumentów.

Trzeba jednak zaznaczyć, ze aktualnie tryb ten dostępny jest wyłącznie w wersji testowej dla abonamentów, czyli użytkowników planów Plus, Pro i Business oraz dla instytucji w ramach planów Enterprise i Edu.