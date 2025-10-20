Alior Bank rusza z rewolucją. Na stole leży 4200 zł

Alior Bank właśnie rozpoczął wdrażanie zupełnie nowego systemu bankowości dla swoich klientów biznesowych. Dotychczasowe platformy BusinessPro i BusinessPro Lite odchodzą do lamusa. Zastępują je Alior Business oraz aplikacja mobilna Alior Business Mobile. To nie tylko zmiana nazwy i wyglądu, ale gruntowna przebudowa, która ma ułatwić życie przedsiębiorcom w Polsce.

Nowa platforma została zaprojektowana od podstaw z udziałem samych przedsiębiorców. Bank chwali się, że opinie klientów pozwoliły uprościć kluczowe procesy i zmniejszyć liczbę kroków potrzebnych do wykonania operacji. Interfejs jest teraz nowocześniejszy i bardziej intuicyjny.

Alior Bank ustanawia nowy paradygmat bankowości dla firm. Przedstawiamy pierwsze rozwiązanie na rynku, w którym w ramach jednego ekosystemu integrujemy wszystkie usługi dla klientów biznesowych. Wdrożenie platform Alior Business i Alior Business Mobile to kluczowy element naszej długoterminowej strategii cyfrowej, ukierunkowanej na głębokie zrozumienie i wyprzedzanie potrzeb przedsiębiorców. Postawiliśmy na nowoczesne rozwiązania bankowe, które umożliwiają szybką i efektywną integrację z systemami klientów oraz zewnętrznymi ekosystemami informatycznymi. To odpowiedź na realne oczekiwania firm i kolejny krok w kierunku kompleksowych rozwiązań dla biznesu. Wojciech Przybył, wiceprezes zarządu Alior Banku

Koniec z ręcznym wklepywaniem faktur

Jedną z najważniejszych nowości jest integracja systemu bankowego z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) oraz systemami ERP firmy Comarch. Co to oznacza w praktyce? Koniec z żmudnym przepisywaniem danych do przelewu. System sam pobierze informacje z faktury i przygotuje płatność, co ma znacząco przyspieszyć pracę i zminimalizować ryzyko pomyłki.

To nie wszystko. W nowej bankowości pojawił się wreszcie BLIK dla przedsiębiorców w aplikacji mobilnej, a także możliwość tworzenia płatności cyklicznych. Użytkownicy dostali też dostęp do zaawansowanych raportów i platformy wymiany walut Autodealing bez opuszczania głównego systemu.

Kluczowe znaczenie ma nie tylko nowoczesny interfejs, ale przede wszystkim budowa zintegrowanego ekosystemu, który łączy bankowość z procesami biznesowymi klienta, takimi jak księgowość czy cash management, co znacząco podnosi efektywność zarządzania firmą. Klienci biorący udział w badaniach podkreślali, że nowy system jest dużo lepszy od dotychczasowego. Andrzej Kawecki, dyrektor Centrum Rozwoju Akwizycji, Onboardingu i Usług Dodanych Klienta Biznesowego w Alior Banku

Jak zgarnąć bonus na start?

Wprowadzeniu nowej platformy towarzyszy konkretna zachęta finansowa. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na otwarcie iKonta Biznes z kartą Mastercard z Plusem, mogą liczyć na pokaźny bonus. Bank przygotował kilka promocji, które po zsumowaniu dają nawet 4200 zł premii.

Pieniądze można zdobyć między innymi za aktywne płacenie kartą (do 1500 zł), regularne przelewy do ZUS (do 500 zł), założenie konta online (400 zł) czy spłatę rat leasingu w Alior Leasing (nawet 1000 zł). Oczywiście, każda z promocji ma swój regulamin i warunki, które należy spełnić. Oferta promocyjna na darmowe prowadzenie rachunku i kartę obowiązuje do końca października 2027 roku.