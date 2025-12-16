Masz smartfon Honor? Zobacz, kiedy dostaniesz Androida 16

Po miesiącach plotek i szczątkowych informacji, Honor opublikował harmonogram aktualizacji swoich smartfonów na Starym Kontynencie. Proces wdrażania nowego oprogramowania jest rozłożony w czasie i potrwa do wiosny 2026 roku.

Na początek najnowsze flagowce

Proces aktualizacji został podzielony na etapy. Zgodnie z harmonogramem, jako pierwsi nowościami mogą cieszyć się posiadacze topowych modeli. Już w październiku 2025 roku aktualizacja trafiła do serii Honor Magic7 (wersje Pro oraz RSR). To jednak dopiero rozgrzewka przed szerszą dystrybucją.

Druga fala, przewidziana na listopad, objęła kolejne urządzenia. Na liście znalazły się Honor Magic V5, seria Honor 400 (wersja podstawowa i Pro) oraz tablet MagicPad 3.

Warto zauważyć, że na początku listopada Honor opublikował informacje, według których wymienione wyżej aktualizacje odbędą się w listopadzie i grudniu 2025 roku, czyli miesiąc później niż wynika z pokazanej na końcu tego tytułu grafiki. Może to oznaczać, ze inne aktualizacje tam zawarte również będą nieco później.

Wysyp aktualizacji w 2026 roku

Prawdziwa ofensywa aktualizacyjna ruszy z początkiem nowego roku. Update otrzymają starsze flagowce oraz modele ze średniej półki.

W styczniu 2026 roku MagicOS 10 trafi na smartfony:

Honor Magic6 Pro,

Honor Magic6 RSR,

Honor Magic V3.

Luty to czas dla użytkowników smartfonu Honor Magic5 Pro oraz tabletu Honor MagicPad 2.

Wiosenna aktualizacja średniaków

Najwięcej użytkowników ucieszy się prawdopodobnie w marcu i kwietniu 2026 roku. To wtedy nowy system trafi do "masowego odbiorcy". W marcu aktualizację otrzymają wciąż popularne składaki: Magic V2 (w tym wersja RSR) oraz Magic Vs. W tym samym miesiącu z Androida 16 skorzystają posiadacze popularnej serii Honor 200 (wersje zwykła i Pro) oraz Honor 400 Smart.

Proces zamknie się w kwietniu 2026 roku. Wtedy MagicOS 10 wyląduje na modelach z dopiskiem "Lite" oraz tańszych tabletach. Na liście są Honor Magic8 Lite, Honor Magic7 Lite, Honor 400 Lite i Honor 200 Lite, a także budżetowy Honor X6b. Aktualizację dostaną też tablety Honor Pad X9a, Honor Pad V9 oraz Honor Pad 10.