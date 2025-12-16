Naukowcy: obca planeta, przypominająca słońce może mieć powietrze

Planety nie dają spokoju naukowcom

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba, należący do NASA znalazł, jak dotąd najsilniejszy dowód na to, że mała obca planeta posiada powietrze. Mowa o egzoplanecie, zwanej TOI-561, która jest mniej niż 1,5 raza szersza od Ziemi i okrąża swoją gwiazdę w mniej niż 11 godzin.

Stałe dzienne światło prawdopodobnie powoduje, że półkula nagrzewa się na tyle, że topi skały, zalewając planetę piekielnie gorącym oceanem lawy. Naukowców najbardziej zaskoczyła lekkość tej planety.

To, co naprawdę wyróżnia planetę, to jej anomalnie niska gęstość. To nie jest super-pulchna planeta, ale jest mniej gęsta, niż można by się spodziewać, gdyby miała skład zbliżony do ziemskiego. tłumaczy Johanna Teske, badaczka z Carnegie Science Earth and Planets Laboratory.

Jeśli posiada ona atmosferę, oznaczałoby, że nawet skaliste egzoplanety wystawione na najtrudniejsze warunki mogą mieć powietrze. Dowody te dostarczają nowych informacji naukowcom, którzy poszukują zamieszkałych światów w innych częściach galaktyki.