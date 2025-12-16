Sprzęt

Tani monitor do pracy i dla graczy dziś jeszcze taniej. Masz czas do północy

Rozwój nie dotyczy tylko monitorów gamingowych. Nawet te biurowe idą w coraz to lepszą stronę.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:08
LG 24MR400-B jest na to najlepszym przykładem. Ten 23,8-calowy monitor oferuje panel IPS o rozdzielczości Full HD i odświeżaniu 100 Hz. I to właśnie ten element jest tu kluczowy. Docenią go zarówno niedzieli gracze, którzy będą mogli cieszyć się znacznie płynniejszą rozgrywką, jak i osoby, które spędzają przed ekranem całe dnie. Otóż wysokie odświeżanie ekranu znacznie zmniejsza zmęczenie wzroku podczas długotrwałego patrzenia się w ekran.

LG 24MR400-B 100 Hz robi różnicę

LG 24MR400-B

To oczywiście nie koniec. Telewizor oferuje opóźnienia na poziomie 5 ms oraz jasność 250 nitów. Tym samym nie powinien on stać w stronę słońca. Mówimy tu jednak wciąż o względnie taniej jednostce, którą dziś do północy możecie kupić za jedyne 299 zł. Nie możemy tu także pominąć kwestii złączy. Do dyspozycji mamy VGA, HDMI 1.4, oraz Jack 3.5 mm, dzięki któremu podłączymy słuchawki bezpośrednio do monitora.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

