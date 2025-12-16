Tani monitor do pracy i dla graczy dziś jeszcze taniej. Masz czas do północy

LG 24MR400-B jest na to najlepszym przykładem. Ten 23,8-calowy monitor oferuje panel IPS o rozdzielczości Full HD i odświeżaniu 100 Hz. I to właśnie ten element jest tu kluczowy. Docenią go zarówno niedzieli gracze, którzy będą mogli cieszyć się znacznie płynniejszą rozgrywką, jak i osoby, które spędzają przed ekranem całe dnie. Otóż wysokie odświeżanie ekranu znacznie zmniejsza zmęczenie wzroku podczas długotrwałego patrzenia się w ekran.

LG 24MR400-B

To oczywiście nie koniec. Telewizor oferuje opóźnienia na poziomie 5 ms oraz jasność 250 nitów. Tym samym nie powinien on stać w stronę słońca. Mówimy tu jednak wciąż o względnie taniej jednostce, którą dziś do północy możecie kupić za jedyne 299 zł. Nie możemy tu także pominąć kwestii złączy. Do dyspozycji mamy VGA, HDMI 1.4, oraz Jack 3.5 mm, dzięki któremu podłączymy słuchawki bezpośrednio do monitora.