Honor leczy z choroby lokomocyjnej. MagicOS 10 łączy się też z iPhone'em

Zaktualizuj smartfon do MagicOS 10

Honor obiecuje, że MagicOS 10 przyniesie realne korzyści. System ma działać płynniej i szybciej. Jednocześnie ma mniej obciążać baterię. To obietnica, którą słyszymy przy każdej aktualizacji. Zobaczmy, co jeszcze się zmienia.

Lepiej dogadasz się ze światem (i iPhone'em)

Dużą zmianą jest łączność. Honor ulepsza swoją funkcję "Seamless Smart Connectivity". Ułatwi to udostępnianie plików między urządzeniami. Co ciekawe, system ma teraz łatwiej łączyć się z iPhone’em. To dobra wiadomość dla tych, którzy żyją w dwóch ekosystemach.

Pojawia się też Tłumaczenie połączeń AI. To funkcja, która tłumaczy rozmowy w czasie rzeczywistym. Nie trzeba przerywać połączenia ani korzystać z zewnętrznych aplikacji. Po prostu rozmawiamy, a system tłumaczy.

Znana już "Magiczna Kapsuła" zyskała nowe możliwości. Wyświetla teraz więcej akcji kontekstowych. Może to być minutnik, szybkie nagranie notatki głosowej czy ustawienie przypomnienia. Oczywiście, nie zabrakło też nowych opcji personalizacji wyglądu.

Koniec z deepfake i chorobą lokomocyjną?

Tu robi się naprawdę ciekawie. MagicOS 10 wprowadza funkcję łagodzenia objawów choroby lokomocyjnej. Ma ona włączać się automatycznie podczas podróży. Zmniejsza dyskomfort wzrokowy, gdy patrzymy na ekran w ruchu.

Honor stawia też na bezpieczeństwo. Nowa funkcja wykrywania deepfake’ów używa AI do analizy materiałów. Ma to chronić użytkowników na przykład podczas wideokonferencji. System ostrzeże przed potencjalnie sfałszowanym obrazem.

Na koniec coś dla fanów dobrego dźwięku. MagicOS 10 obsługuje nowe formaty Bluetooth o wysokiej jakości. Ma to zapewnić lepsze brzmienie na kompatybilnych słuchawkach.

Kiedy aktualizacja?

Kto i kiedy dostanie aktualizację? Pierwsi będą użytkownicy modelu Honor Magic7 Pro. Otrzymają oni MagicOS 10 już w połowie listopada.