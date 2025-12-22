mBank ogłosił już teraz: 8 stycznia 2026 nie zapłacicie BLIK-iem

mBank już poinformował o przerwie w przyszłym roku

mBank, w trosce o swoich klientów, opublikował na swojej stronie komunikat odnośnie do zaplanowanych prac technicznych w dniu 8 stycznia 2026. Bank wskazał, które funkcje nie zadziałają prawidłowo i jakie formy płatności będą dostępne. Zaplanowana przerwa to nic, co powinno niepokoić - ma charakter rozwojowy. I choć obejmie wyłącznie jedną usługę, to dla wielu klientów może wiązać się z realnymi utrudnieniami. Lepiej zatem z wyprzedzeniem wiedzieć co i kiedy nie zadziała.

Jak to zwykle w przypadku mBanku bywa, prace będą przeprowadzane w porze nocnej i potrwają łącznie kilka godzin. Wszystko po to, aby jak najmniej przeszkadzały klientom.

W nocy z 7 na 8 stycznia 2026 r. przeprowadzimy prace rozwojowe związane z usługą BLIK. Dlatego od godziny 2:00 do 5:00 nie skorzystasz z tej usługi. komunikuje mBank.

Komunikat banku oznacza, że w tym czasie nie będzie możliwa płatność BLIK-iem w sklepach internetowych oraz stacjonarnych. Nie uda nam się zrealizować także przelewu na telefon BLIK oraz będzie uniemożliwione wysyłanie i odbieranie próśb o przelew.