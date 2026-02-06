Fintech

Fiskus odkrywa karty. O tym warto wiedzieć

Fiskus ujawnił informacje na temat planów wdrożenia nowych e-usług. Skarbówka zaprezentowała listę nowości, które zostaną wprowadzone w najbliższym czasie.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 11:25
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Fiskus odkrywa karty. O tym warto wiedzieć

Krajowa Administracja Skarbowa systematycznie informuje o nowościach, które planuje wprowadzić w swoich e-usługach. Nie inaczej jest tym razem. Właśnie poznaliśmy plany na pierwszy i drugi kwartał 2026 roku.

Dalsza część tekstu pod wideo

Prezentujemy informacje o istotnych z punktu widzenia klientów Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wdrożeniach planowanych na I i II kwartał 2026 r.

czytamy w komunikacie Krajowej Administracji Skarbowej.

Fiskus ujawnia plany

Oczywiście najważniejsza zmiana dotyczyła wdrożenia Krajowego System e-Faktur 2. (KSeF). Ten od 2 lutego 2026 roku obowiązuje dla dużych przedsiębiorców i odbierających faktury. Od 1 kwietnia wejdzie też w życie dla wszystkich pozostałych firm. Ostatni termin to 1 stycznia 2027 roku. od tego dnia KSeF zacznie obowiązywać również w przypadku wcześniej zwolnionych przedsiębiorców (do 10 tys. zł miesięcznie).

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Kalkulator CASIO MS-20UC-PK-S Zasilanie bateryjno-słoneczne, 3 pamięci Różowy
Kalkulator CASIO MS-20UC-PK-S Zasilanie bateryjno-słoneczne, 3 pamięci Różowy
0 zł
49.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 49.99 zł
Kalkulator ELEVEN SDC-805NRWHE Zasilanie bateryjno-słoneczne, 3 pamięci
Kalkulator ELEVEN SDC-805NRWHE Zasilanie bateryjno-słoneczne, 3 pamięci
0 zł
33.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 33.99 zł
Kalkulator CASIO FX-220 PLUS-2S Zasilanie bateryjne
Kalkulator CASIO FX-220 PLUS-2S Zasilanie bateryjne
0 zł
69 zł - najniższa cena
Kup teraz 69 zł
Advertisement

Jednak na tym plany skarbówki się nie kończą. Poza tym fiskus planuje też:

  • Udostępnienie 15 lutego 2026 r. wstępnie wypełnionych przez administrację skarbową rozliczeń rocznych w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2025 rok – usługa Twój e-PIT w e-US.
  • Udostępnienie konta osobie trzeciej w e-US.
  • Udostępnienie ulepszonych formularzy do obsługi WIS w I instancji.
  • Wdrożenie w e-US usługi polegającej na możliwości uzyskania przez podatnika VAT oraz podatnika VAT-UE potwierdzenia zarejestrowania jako podatnik VAT lub podatnik VAT-UE.
  • Udostępnienie kolejnych usług w ramach Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.
Image
telepolis
urząd skarbowy Krajowa Administracja Skarbowa skarbówka fiskus KSeF
Zródła zdjęć: Piotr Swat / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Krajowa Administracja Skarbowa