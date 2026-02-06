Fiskus odkrywa karty. O tym warto wiedzieć
Fiskus ujawnił informacje na temat planów wdrożenia nowych e-usług. Skarbówka zaprezentowała listę nowości, które zostaną wprowadzone w najbliższym czasie.
Krajowa Administracja Skarbowa systematycznie informuje o nowościach, które planuje wprowadzić w swoich e-usługach. Nie inaczej jest tym razem. Właśnie poznaliśmy plany na pierwszy i drugi kwartał 2026 roku.
Prezentujemy informacje o istotnych z punktu widzenia klientów Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wdrożeniach planowanych na I i II kwartał 2026 r.
Fiskus ujawnia plany
Oczywiście najważniejsza zmiana dotyczyła wdrożenia Krajowego System e-Faktur 2. (KSeF). Ten od 2 lutego 2026 roku obowiązuje dla dużych przedsiębiorców i odbierających faktury. Od 1 kwietnia wejdzie też w życie dla wszystkich pozostałych firm. Ostatni termin to 1 stycznia 2027 roku. od tego dnia KSeF zacznie obowiązywać również w przypadku wcześniej zwolnionych przedsiębiorców (do 10 tys. zł miesięcznie).
Jednak na tym plany skarbówki się nie kończą. Poza tym fiskus planuje też:
- Udostępnienie 15 lutego 2026 r. wstępnie wypełnionych przez administrację skarbową rozliczeń rocznych w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2025 rok – usługa Twój e-PIT w e-US.
- Udostępnienie konta osobie trzeciej w e-US.
- Udostępnienie ulepszonych formularzy do obsługi WIS w I instancji.
- Wdrożenie w e-US usługi polegającej na możliwości uzyskania przez podatnika VAT oraz podatnika VAT-UE potwierdzenia zarejestrowania jako podatnik VAT lub podatnik VAT-UE.
- Udostępnienie kolejnych usług w ramach Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.