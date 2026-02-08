Sprzęt

Dreame atakuje kolejne segmenty rynku. Czyli albo grubo, albo grubiej

Marki Dreame nie trzeba już chyba nikomu przedstawiać. To najdynamiczniej rozwijający się chiński producent elektroniki ostatnich lat. Właśnie zobaczyliśmy jego telefony, telewizory, kamery, auto, pralki, ekspresy do kawy... powoli Dreame zaczyna produkować wszystko.

Lech Okoń (LuiN)
LECH OKOń (LUIN) 15:13
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Dreame atakuje kolejne segmenty rynku. Czyli albo grubo, albo grubiej

Nikt tak jak Dreame nie zaskakuje różnorodnością w portfolio produktów

Przez lata wydawało się nam, że rozmach to ma Samsung i LG, potem z jakimiś domowymi pomocnikami i hulajnogami wjechało Xiaomi, ale ostatnio u niego cisza. Jednak tak wielkiej szerokości portfolio, jak to prezentowane przez Dreame nie miała chyba jeszcze żadna marka, nie tylko chińska - w ogóle.

Dalsza część tekstu pod wideo
Dreame atakuje kolejne segmenty rynku. Czyli albo grubo, albo grubiej
Smartfony trochę jak Nubia, trochę jak iPhone i trochę jak Samsung. Wciąż czuć, że to koncepty, ale premiery ponoć jeszcze w tym roku.

To już powoli czas na to, by zacząć tam pytać "ale jak wy to robicie". Tymczasem jednak zobaczcie tylko, czym zasypie nas Dreame w najbliższych miesiącach:

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Klawiatura LOGITECH MX Keys Mini for Mac Szaro-czarny
Klawiatura LOGITECH MX Keys Mini for Mac Szaro-czarny
0 zł
399 zł - najniższa cena
Kup teraz 399 zł
Pralka CANDY RapidÓ Pro RP4476BWMUC8 1-S 7kg 1400 obr Quick&Clean
Pralka CANDY RapidÓ Pro RP4476BWMUC8 1-S 7kg 1400 obr Quick&Clean
0 zł
1399.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1399.99 zł
Kapsułki do prania MIELE Outdoor WA COU 0603 L - 6 szt.
Kapsułki do prania MIELE Outdoor WA COU 0603 L - 6 szt.
0 zł
79.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 79.99 zł
Advertisement
Dreame atakuje kolejne segmenty rynku. Czyli albo grubo, albo grubiej
I jeszcze mała pigułka na temat Dreame X60 Ultra - najważniejszego robota sprzątającego w ofercie producenta
Image
telepolis
Dreame Dreame X60 Ultra premiera Dreame Nowości Dreame
Zródła zdjęć: wł
Źródła tekstu: wł