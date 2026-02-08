WhatsApp zaskakuje. Znajomych dodasz do specjalnej listy
WhatsApp szykuje nową funkcję dla użytkowników komunikatora. Aplikacja pozwoli dodawać znajomych do specjalnej listy. Po co? Już tłumaczę.
Nowość pojawiła się na razie w WhatsApp beta for Android 2.26.5.13, więc nie jest jeszcze dostępna dla użytkowników stabilnej wersji aplikacji. To jednak zapowiedź nadchodzących zmian.
Zmiany w WhatsApp
Nowość powiązana jest z inną funkcją, którą firma Meta zamierza dodać do WhatsAppa. Chodzi o możliwość tworzenia własnych list kontaktów. W ten sposób będziemy mogli oddzielić np. ludzi z pracy, rodziny czy znajomych ze szkoły. Następnie, publikując nowy status, wybierzemy, dla których list ma on być widoczny.
Teraz WhatsApp zamierza dodać jeszcze jedną listę - bliskich znajomych. Sami zdecydujemy, kogo chcemy na niej umieścić. Listę w każdej chwili da się też edytować, czyli dodawać kolejne kontakty lub usuwać wcześniej dodane. Dzięki temu niektórymi aktualizacjami będziemy mogli dzielić się tylko z osobami nam najbliższymi.
Co ważne, zmiany nie zadziałają wstecz. Jeśli jakaś osoba była na liście bliskich znajomych w momencie udostępniania nowego statusu, to po usunięciu jej z listy nadal będzie miała dostęp do publikacji. Natomiast nie będzie widziała już nowych, które opublikujemy tylko dla najbliższych.
Nowość prawdopodobnie wymaga testów, więc minie jeszcze trochę czasu aż zostanie udostępniona wszystkim użytkownikom WhatsAppa.