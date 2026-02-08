WhatsApp zaskakuje. Znajomych dodasz do specjalnej listy

Nowość pojawiła się na razie w WhatsApp beta for Android 2.26.5.13, więc nie jest jeszcze dostępna dla użytkowników stabilnej wersji aplikacji. To jednak zapowiedź nadchodzących zmian.

Zmiany w WhatsApp

Nowość powiązana jest z inną funkcją, którą firma Meta zamierza dodać do WhatsAppa. Chodzi o możliwość tworzenia własnych list kontaktów. W ten sposób będziemy mogli oddzielić np. ludzi z pracy, rodziny czy znajomych ze szkoły. Następnie, publikując nowy status, wybierzemy, dla których list ma on być widoczny.

Teraz WhatsApp zamierza dodać jeszcze jedną listę - bliskich znajomych. Sami zdecydujemy, kogo chcemy na niej umieścić. Listę w każdej chwili da się też edytować, czyli dodawać kolejne kontakty lub usuwać wcześniej dodane. Dzięki temu niektórymi aktualizacjami będziemy mogli dzielić się tylko z osobami nam najbliższymi.

Co ważne, zmiany nie zadziałają wstecz. Jeśli jakaś osoba była na liście bliskich znajomych w momencie udostępniania nowego statusu, to po usunięciu jej z listy nadal będzie miała dostęp do publikacji. Natomiast nie będzie widziała już nowych, które opublikujemy tylko dla najbliższych.