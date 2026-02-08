Autopilot w samochodzie? Nie, to koleś z... Filipin

AI autonomiczne tylko wtedy, gdy wszystko idzie idealnie

W świecie, gdzie robotaxi i "pełna autonomia" są sprzedawane jako przyszłość transportu, Waymo właśnie przypomniało wszystkim, że za tą autonomią często stoi człowiek. Czasem w USA, czasem na drugim końcu świata, siedzący przy komputerze i ratujący sytuację, gdy AI dostaje zadyszki. Innymi słowy – to nie magia, tylko… outsourcing.

Mauricio Peña, szef bezpieczeństwa Waymo, przyznał podczas przesłuchania w Senacie, że gdy robotaxi trafia na nietypową sytuację, system może oddać kontrolę zdalnym kierowcom. I tak — część z nich siedzi w USA. Ale wielu pracuje z Filipin. Właśnie dzięki temu możemy uświadomić sobie, że branża AI nadal w sporym stopniu wykorzystuje pracę wykonywaną ręcznie przez ludzi, na dodatek często kiepsko opłacaną.

Czyli gdy autonomiczny samochód za 200 tys. dolarów nie wie, co zrobić na skrzyżowaniu, stery przejmuje koleś z Manili, który ma opóźnienie na łączu i pewnie zimną kawę obok klawiatury.

To nie pierwszy raz, kiedy okazuje się, że "autonomiczne systemy" mają ludzkie "koła ratunkowe". Tesla nadal wysyła do robotaxi ludzi siedzących w środku, żeby pilnowali, czy auto nie zrobi głupoty. Presto Automation chwaliło się tzw. "autonomicznym drive-thru", ale większość zamówień obsługiwali… Filipińczycy na słuchawkach. Amazon reklamował "Just Walk Out"jako sklep bez kas. W praktyce zakupy monitorowali pracownicy w Indiach, klikający wideo klatka po klatce.

Warto też nadmienić sytuację z 2024 roku gdzie Tesla pokazała swoje roboty na evencie "We, Robot". Chwilę później wyszło, że one też polegają na zdalnych operatorach. A potem jeden robot przewrócił się na scenie, bo operator zdjął headset i robot… skopiował jego ruch. Autonomia pełną gębą.

Aż nasuwa się ten stały gag ze Scooby Doo, gdzie Fred demaskuje złola – a w tym przypadku mamy tutaj globalny call center w przebraniu autonomicznej technologii.