Największy bat na polskich kierowców. Ogarnia aż 300 mandatów dziennie
W 2025 roku urządzenia nadzorujące zarejestrowały w Polsce aż 1,2 mln wykroczeń. Rekordzista to urządzenie nowe, które strzela aż 300 fotek dziennie.
Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) ujawniło dane za 2025 rok. Okazuje się, że urządzenia stojące przy polskich drogach zarejestrowały aż 1,2 mln wykroczeń. To wzrost o 8 proc. w porównaniu z 2024 rokiem. Rekordzista "wystawia" aż 300 mandatów dziennie.
Rekordowy fotoradar
Najwięcej wykroczeń odnotował nowy fotoradar, który został postawiony w lipcu 2025 roku. Stoi on na Zakopiance, czyli bardzo ruchliwej drodze. Konkretnie w miejscowości Krzyszkowice. Obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 50 km/h. Kierowcy notorycznie je łamią. Urządzenie zarejestrowało aż 51,7 tys. wykroczeń, czyli prawie 300 dziennie.
Drugim najskuteczniejszym fotoradarem jest urządzenie przy ul. Warszawskiego w miejscowości Bieruń. Jednak ono odpowiada za niecałe 11 tys. wykroczeń, więc różnica w porównaniu z liderem jest ogromna. Nawet odcinkowe pomiary prędkości zostają w tyle. Tutaj najskuteczniejszy jest ten na trasie Kostomłoty — Kąty Wrocławskie (ponad 39 tys. wykroczeń).
Kierowcy najczęściej przekraczali prędkość o 11-20 km/h. Działo się tak aż w 58 proc. przypadków. Kolejne 30 proc. to zakres od 21 do 30 km/h powyżej dopuszczalnego limitu. Najpoważniejsze wykroczenia, czyli prędkość za wysoka o 51 km/h i więcej to tylko 1,5 proc. przypadków.
Rok 2025 był najbezpieczniejszym w historii polskich dróg. W wypadkach zginęło 1651 osób, czyli aż o 13 proc. mniej niż rok wcześniej.