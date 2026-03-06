Sprawdzili stacje ładowania elektryków. Przekłamanie nawet o 37%

Na problem ten natknęła się firma EVCI Global, będąca niezależnym organem przeprowadzającym kontrole stacji ładowania w Wielkiej Brytanii. Okazuje się, że aż 31,5% skontrolowanych ładowarek podaje niewłaściwe wartości poboru energii elektrycznej. Te są zaniżane lub zawyżane. Warto podkreślić, że za normę przyjęty jest próg 2% odchylenia. Taka stacja jest uznawana za sprawną.

Błędne wskazania ładowarek

Oczywiście kluczowa jest tu kwestia wielkości samego błędu. 85% wadliwych dystrybutorów energii generowało błąd pomiarowy w zakresie od 2 do 5%. 15% przekraczało ten poziom. Niechlubny rekordzista przekłamywał wyniki aż o 37% na niekorzyść właściciela pojazdu.