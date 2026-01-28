Rynek elektryków w Polsce się załamie. Budżet NaszEauto wyczerpany

Program NaszEauto, który był realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wystartował 3 lutego 2025 roku. W jego ramach możliwe było częściowe finansowanie zakupu, leasingu, lub długoterminowego wynajmu aut elektrycznych. Każdy zainteresowany po spełnieniu warunków mógł liczyć na przynajmniej 40 tysięcy wsparcia. Warto jednak podkreślić, że to właśnie ten najniższy próg cenowy cieszył się największym zainteresowaniem.

Koniec funduszy na NaszEauto

Warto podkreślić, że wedle założeń program miał trwać do 30 kwietnia bieżącego roku. Jednak z powodu wyczerpania środków wnioski są przyjmowane jedynie warunkowo, bez gwarancji wypłacenia środków. Wynika to z niespodziewanie wysokiego zainteresowania programem.

I trudno mu się było dziwić. Chińscy producenci idealnie zwęszyli okazję wejścia z przytupem i tanimi elektrykami na nasz rynek, a dzięki dopłatom można było kupić całkowicie nowy samochód elektryczny za naprawdę śmieszne pieniądze.