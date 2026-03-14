Bezpieczeństwo

Oszuści czyszczą konta bankowe widzów znanych serwisów VOD

Cyberprzestępcy znaleźli kolejny sposób na kradzież oszczędności. Tym razem podszywają się pod popularne platformy z filmami i serialami. Policja wydała pilny komunikat w tej sprawie.

MARIAN SZUTIAK (MSNET) 14 MAR 2026
Atak na użytkowników platform streamingowych

Przestępcy masowo wysyłają wiadomości e-mail oraz SMS. Komunikaty wyglądają jak oficjalna korespondencja od znanych usługodawców VOD. Oszuści informują w nich o rzekomym zawieszeniu subskrypcji. Użytkownik dowiaduje się, że musi pilnie zaktualizować swoje dane płatnicze. W przeciwnym razie straci dostęp do ulubionych filmów.

Pojawia się też groźba dodatkowej opłaty za zamknięcie konta. Przestępcy celowo tworzą presję czasu, chcąc w ten sposób zmusić ofiarę do szybkiego działania. W pośpiechu łatwiej o błąd i przeoczenie drobnych nieścisłości. Oszuści często tłumaczą problem wygaśnięciem karty płatniczej. Innym razem wspominają o braku środków na koncie lub zmianie adresu rozliczeniowego.

Fałszywe strony wyłudzają dane

Kluczowym elementem oszustwa jest link w wiadomości. Często ukrywa się on pod przyciskiem z napisem zachęcającym do aktualizacji konta. Kliknięcie przenosi użytkownika na nową witrynę, która wygląda identycznie jak prawdziwy panel logowania danego serwisu streamingowego. Różnice są minimalne i bardzo trudne do zauważenia dla zwykłego internauty.

To właśnie tam dochodzi do kradzieży. Nieświadomy użytkownik wpisuje swój login i hasło. Następnie podaje numery kart płatniczych oraz inne informacje finansowe. Wszystkie te dane trafiają prosto do cyberprzestępców. Złodzieje zyskują w ten sposób dostęp do konta bankowego ofiary. Mogą wtedy szybko wyprowadzić z niego wszystkie zebrane pieniądze.

Jak chronić pieniądze przed kradzieżą

Policja apeluje o zachowanie czujności w sieci. Podstawowa zasada to ignorowanie podejrzanych linków w wiadomościach. Nigdy nie należy klikać w odnośniki pochodzące z niepewnych źródeł. Nie wolno też podawać informacji logowania ani numerów kart na obcych stronach. Prawdziwe platformy rzadko wymagają nagłej aktualizacji danych w ten sposób.

W przypadku wątpliwości należy działać rozważnie. Najlepiej samodzielnie wpisać adres serwisu w przeglądarce lub użyć oficjalnej aplikacji na telefonie. Tam można bezpiecznie sprawdzić stan konta i płatności. Jeśli ktoś przekazał dane oszustom, musi działać natychmiast. Należy od razu skontaktować się ze swoim bankiem. Sprawę trzeba również zgłosić w najbliższej jednostce Policji.

Przestępcy stale modyfikują metody działania, dlatego warto zachować maksimum ostrożności.

cyberbezpieczeństwo kradzież danych phishing policja streaming wideo kradzież pieniędzy oszustwo na streaming fałszywe wiadomości
Źródła zdjęć: Telepolis.pl, Policja
Źródła tekstu: Policja