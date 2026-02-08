Sprzęt

Windows z niemiłą niespodzianką. Część sprzętów przestanie działać

Microsoft szykuje niemiłą niespodziankę dla użytkowników Windowsa 11. Już wkrótce część drukarek może przestać działać.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 12:58
5
Microsoft zmienia sposób obsługi drukarek w systemie Windows 11. Zostało to zapowiedziane już w 2023 roku, ale właśnie teraz wchodzi w życie. Producenci mieli 2 lata, aby się na to przygotować. Dla niektórych użytkowników może to oznaczać, że ich urządzenie przestanie działać.

Dalsza część tekstu pod wideo

Drukarki w Windows 11

Microsoft poinformował, że drukarki działające na sterownikach V3 oraz V4 wkrótce przestaną być obsługiwane przez Windowsa 11. System nie będzie w stanie ich zainstalować. Firma Redmond uspokaja, że większość urządzeń korzysta z nowocześniejszych rozwiązań, więc problem dotknie stosunkowo niewielką grupę użytkowników.

Chodzi przede wszystkim o starsze urządzenia. Największy problem mogą mieć firmy lub szkoły, gdzie sprzęt dawno nie był wymieniany. W takim wypadku Microsoft zaleca kontakt z producentem lub po prostu zakup nowej drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego.

Zmiana ma na celu uporządkowanie bałaganu ze sterownikami do drukarek, które — nie oszukujmy się — są jednymi z najbardziej irytujących sprzętów komputerowych. Stare sterowniki często powodowały problemy, a do tego były zagrożeniem dla bezpieczeństwa użytkowników.

Od 15 stycznia 2026 roku producenci nie mogą dodawać nowych sterowników do usługi Windows Update, natomiast nadal mogą aktualizować te, które są już tam udostępnione.

Od 1 lipca 2026 roku system będzie preferował wbudowane sterowniki Microsoft IPP. Z kolei od 1 lipca 2027 roku aktualizacje sterowników w Windows Update będą się ograniczać tylko do poprawek bezpieczeństwa. Oznacza to, że wszystkie nowe urządzenia będą musiały korzystać ze sterowników wbudowanych w system.

Microsoft Windows 11 sterowniki do drukarek drukarka
Zródła zdjęć: Melnikov Dmitriy / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Tom's Hardware