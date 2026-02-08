Wydają 660 miliardów na rozwój technologii. Szef Nvidia: to się opłaca

Rosnące inwestycje, rosnące wątpliwości

Szaleństwo AI nabiera nowego tempa, a najwięksi gracze konkurują ze sobą, kto więcej wyda na infrastrukturę z tym związaną. Kwota wydatków na te cele sięgnęła 660 miliardów dolarów — grubo powyżej najśmielszych prognoz — i wielu osobom zapaliły się czerwone lampki. Jednak Jensen Huang nie sądzi, że jest to niczym nieuzasadniona bańka.

"Popyt jest ogromny — i nie dzieje się tak bez przyczyny. Jesteśmy w środku boomu, który zdarza się raz na pokolenie. W ciągu ostatnich kilku lat AI przeszła drogę od ciekawostki do narzędzia o ogromnej użyteczności. Wraz z tym pojawił się przełomowy moment — wreszcie mamy opłacalne modele. Anthropic świetnie zarabia. OpenAI świetnie zarabia." — powiedział szef Nvidii.

Wielu ekspertów podchodzi jednak do tych inwestycji z rezerwą. Choć szef Nvidii zapewnia, że wydatki Big Techów są "równoważone", krytycy porównują obecną sytuację do teorii "ciemnego światłowodu" z czasów bańki dot‑com — technologii, która miała zmienić wszystko, a przez lata leżała niewykorzystana. Ostatecznie to tempo adopcji AI przez masowych użytkowników zdecyduje, czy te miliardowe nakłady faktycznie się zwrócą.