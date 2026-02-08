Vivo odświeża telefon po... pięciu latach
Vivo popisał się popisem technologicznej nostalgii. Nie chodzi tutaj jednak o podzespoły i na przykład sytuację z zalegającymi starymi układami. Vivo jak się okazuje wybitną miłością darzy oznaczenie Y21.
Vivo wskrzesza Y21. Będzie warto?
Właściwy Vivo Y21 pojawił się w 2021. Całkowicie niespodziewanie chiński producent postanowił odświeżyć akurat ten model, zamiast wybrać dla nowego telefonu jakiekolwiek inne oznaczenie. W tym roku pojawi się zatem Vivo Y21 5G. Nowy model będzie miał przynajmniej dwa różne warianty. Pierwszy z nich na pewno pojawi się w Indiach i Malezji, ale nie wygląda to na zamkniętą listę. Oba z nich powinny się pojawić na terenie Unii Europejskiej.
To właśnie ten pierwszy będzie miał akumulator z większą pojemnością. Będzie on miał pojemność 6355 mAh, a drugi z nich tylko 5090 mAh. Tak przynajmniej wygląda z danych europejskiego rejestru produktów do celów etykietowania energetycznego. Obie wersje nadchodzącego urządzenia pojawiły się w bazie danych EPREL i w obu przypadkach klient dostanie ładowanie przewodowe 44 W. Można się też spodziewać odporności za zachlapania i pył w standardzie IP65.