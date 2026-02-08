Vivo odświeża telefon po... pięciu latach

Vivo wskrzesza Y21. Będzie warto?

Właściwy Vivo Y21 pojawił się w 2021. Całkowicie niespodziewanie chiński producent postanowił odświeżyć akurat ten model, zamiast wybrać dla nowego telefonu jakiekolwiek inne oznaczenie. W tym roku pojawi się zatem Vivo Y21 5G. Nowy model będzie miał przynajmniej dwa różne warianty. Pierwszy z nich na pewno pojawi się w Indiach i Malezji, ale nie wygląda to na zamkniętą listę. Oba z nich powinny się pojawić na terenie Unii Europejskiej.