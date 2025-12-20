PKO BP ostrzega. Nie licz na to, co w zeszłym roku

2025 rok oznacza wielką zmianę dla klientów banków

Do 23 grudnia klienci PKO Banku Polskiego mogą normalnie korzystać ze wszystkich usług instytucji, natomiast 24 grudnia, a więc Wigilia jest nie tylko od tego roku ustawowym dniem wolnym, ale też dniem niedostępności przelewów krajowych za pośrednictwem ELIXIR i w systemie SORBNET.

Oznacza to, że przelewy dotrą do swoich odbiorców dopiero w poniedziałek 29 grudnia, a więc po aż 5-dniowej przerwie świątecznej, skumulowanej z weekendem. Zdecydowanie warto mieć to na uwadze, bo aż 5 dni, gdy nasze pieniądze są w zawieszeniu, gdzieś w systemach bankowych to czas, który może sparaliżować niejedne plany.

Nietypowo też w Sylwestra

Warto też nie czekać do końca dnia z przelewami wysyłanymi w Sylwestra, bo będą realizowane jedynie do wczesnych godzin popołudniowych. W tym dniu rozrachunki międzybankowe będą ograniczone. Gdy planujesz tego dnia przelew i chcesz, aby dotarł do odbiorcy tego samego dnia, pamiętaj, aby zlecić go do:

12:15 – jeśli zlecasz standardowy przelew do innego banku (za pośrednictwem ELIXIR),

– jeśli zlecasz przelew do innego banku przez system SORBNET w serwisie iPKO,

– jeśli zlecasz przelew przez system SORBNET przez infolinię.

Jeśli zlecisz przelew po tych godzinach bank zrealizuje go najpóźniej 2 stycznia 2026 r.