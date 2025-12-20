Konta

PKO BP ostrzega. Nie licz na to, co w zeszłym roku

PKO Bank Polski wydał ważny komunikat, który w pamięci powinien mieć każdy spośród aż 12 mln klientów tego największego polskiego banku. Zaszła ważna zmiana i łatwo o przykre rozczarowanie.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 13:27
2025 rok oznacza wielką zmianę dla klientów banków

Do 23 grudnia klienci PKO Banku Polskiego mogą normalnie korzystać ze wszystkich usług instytucji, natomiast 24 grudnia, a więc Wigilia jest nie tylko od tego roku ustawowym dniem wolnym, ale też dniem niedostępności przelewów krajowych za pośrednictwem ELIXIR i w systemie SORBNET.

Oznacza to, że przelewy dotrą do swoich odbiorców dopiero w poniedziałek 29 grudnia, a więc po aż 5-dniowej przerwie świątecznej, skumulowanej z weekendem. Zdecydowanie warto mieć to na uwadze, bo aż 5 dni, gdy nasze pieniądze są w zawieszeniu, gdzieś w systemach bankowych to czas, który może sparaliżować niejedne plany.

Nietypowo też w Sylwestra

Warto też nie czekać do końca dnia z przelewami wysyłanymi w Sylwestra, bo będą realizowane jedynie do wczesnych godzin popołudniowych. W tym dniu rozrachunki międzybankowe będą ograniczone. Gdy planujesz tego dnia przelew i chcesz, aby dotarł do odbiorcy tego samego dnia, pamiętaj, aby zlecić go do:

  • 12:15 – jeśli zlecasz standardowy przelew do innego banku (za pośrednictwem ELIXIR),
  • 13:30 – jeśli zlecasz przelew do innego banku przez system SORBNET w serwisie iPKO,
  • 13:45 – jeśli zlecasz przelew przez system SORBNET przez infolinię.

Jeśli zlecisz przelew po tych godzinach bank zrealizuje go najpóźniej 2 stycznia 2026 r.

Jednocześnie PKO Bank Polski przypomina, że na bieżąco, 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, niezależnie od przerw świątecznych działają przelewy na telefon z użyciem BLIK oraz przelewy natychmiastowe.

telepolis
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis
Źródła tekstu: PKO Bank Polski, oprac. wł