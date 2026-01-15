Alior Bank rozdaje 1000 zł. Oto nowe Konto Plus

Nowy rok, nowe konto

Z oferty Alior Banku znika popularne Konto Jakże Osobiste. Zastępuje je Alior Konto Plus. Bank chce w ten sposób przyciągnąć nowych użytkowników i oferuje im dodatkowe pieniądze. Łącznie do zgarnięcia jest nawet 1000 zł w ramach akcji "Należy Ci się z Alior Kontem Plus".

Promocja wystartowała 15 stycznia i potrwa do 15 kwietnia 2026 roku. Skierowana jest do osób, które nie miały konta w Aliorze przez ostatnie trzy lata. Aby wziąć udział w zabawie, trzeba podczas składania wniosku wpisać kod BONUS1000.

Zgarnij 1000 zł od Aliora

Nagroda została podzielona na kilka części. Pierwsze 200 zł to tak zwana szybka premia. Dostaniesz ją, jeśli w ciągu 10 dni od otwarcia konta wykonasz 5 płatności kartą lub BLIKIEM. Musisz też zapisać się do programu Bezcenne Chwile.

Największy kawałek tortu to zwrot za zakupy. Bank odda Ci 10% wydatków opłaconych kartą w sklepach stacjonarnych. Miesięcznie możesz odzyskać 100 zł. Promocja trwa przez 7 miesięcy, co daje łącznie 700 zł zwrotu. Ostatnie 100 zł otrzymasz za jednorazową wymianę waluty w kantorze Aliora. Wystarczy wymienić równowartość 100 jednostek, na przykład euro czy dolarów. Dodatkowe informacje znajdziesz w regulaminie promocji.

Chcemy wejść w nowy rok z pozytywnym akcentem i dać klientom realne wsparcie domowego budżetu. To także zaproszenie do wypróbowania Alior Konta Plus, które daje większą elastyczność w dopasowywaniu usług do własnych potrzeb. Jan Papiński, dyrektor Działu Klienta Relacyjnego i Segmentów w Alior Banku

Korzyści na własnych zasadach

Alior Konto Plus pozwala na personalizację usług. Do wyboru jest sześć różnych korzyści. Dwie z nich zawsze masz za darmo. Każda kolejna kosztuje 5 zł miesięcznie. Możesz wybrać między innymi darmowe bankomaty w Polsce, pakiet assistance czy brak kosztów przewalutowania za granicą.

Prowadzenie samego konta może być całkowicie bezpłatne. Jeśli masz mniej niż 26 lat, nie płacisz nic. Starsi klienci muszą zapewnić wpływ minimum 3000 zł miesięcznie i wykonać 5 płatności kartą lub BLIKIEM. Jeśli spełnisz te warunki, konto i karta będą darmowe.

Trzy miesiące pełnej swobody