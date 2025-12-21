Przyspieszony finał kultowego serialu. Polska aktorka definicją piękna

„Jedyna” zdobywa serca milionów widzów na całym świecie

Apple ogłosił, że „Pluribus” pobił dotychczasowe rekordy platformy i stał się najpopularniejszym serialem Apple TV+ w ujęciu globalnym, wyprzedzając m.in. „Ted Lasso”, „Rozdzielenie” (Severance) i inne flagowe tytuły.

Firma nie podaje jednak twardych danych, a jedyne co mamy jako pewnik to szacunki Luminate, że dwa pierwsze odcinki „Pluribus” w USA osiągnęły w pierwszym tygodniu łączny wynik ok. 6,4 mln godzin oglądania. Tym sposobem osiągnięto 4. lokatę, ale serial pokonały wyłącznie produkcje z większą liczbą dostępnych odcinków. Teraz konkurencji może być trudniej.

Finałowy odcinek będzie miał 57 minut

Finał nietypowej 9-odcinkowej historii poznamy już w środę 24 grudnia, jednak nie obawiajcie się - to nie będzie zupełny koniec, dawno już zaplanowano drugi sezon serialu. Miłym akcentem w produkcji jest postać Zosi, którą gra polsko-amerykańska aktorka i modelka Karolina Wydra.

Nie będzie zbyt dużym spoilerem przekazanie, że Karolina Wydra odgrywa w serialu rolę kobiety będącej definicją piękna. Aktorka urodziła się 5 marca 1981 roku w Opolu, ale od lat mieszka i pracuje w Stanach Zjednoczonych. Znana jest przede wszystkim z ról Dominiki Petrovej w serialu „Dr House” oraz wampirzycy Violet Mazurski w „Czystej krwi”, które przyniosły jej międzynarodową rozpoznawalność.

