OnePlus robi Volkswagena. To może być Nord 6

Po premierze serii OnePlus 15 chiński producent nie zwalnia tempa i zapowiada mocne otwarcie roku 2026. Nowa rodzina urządzeń, zapowiadana już wcześniej pod nazwą OnePlus Turbo, ma łączyć wysoką wydajność i ponadprzeciętny czas pracy. Po pierwszych przechwałkach producenta smartfon został namierzony bazie benchmarku Geekbench.

Pojawiło się w niej urządzenie o numerze PLU110. Nazwa modelu tradycyjnie nie pada, ale z przecieków wynika, że ma to być właśnie pierwszy z telefonów z serii Turbo. Z metadanych benchmarku wynika, że sercem smartfonu będzie układ Snapdragon 8s Gen 4. Jednostka ta w testowej wersji wspierana jest przez 12 GB pamięci RAM, a całość działa pod kontrolą systemu Android 16.

Snapdragon 8s Gen 4 miał swoją premierę w kwietniu. To układ zaprojektowany jaki silnik napędowy średniaków o prawie flagowych możliwościach. Pierwsze skrzypce gra w nim rdzeń CPU Cortex-X4 z taktowaniem do 3,2 GHz, a za grafikę odpowiada GPU Adreno 825. Jak to wszystko wypadło w domniemanym OnePlus Turbo? Sensacji nie ma – test w Geekbench 6.5 zakończył się wynikiem 2124 dla jednego rdzenia i 6880 dla wielu rdzeni.

O ile wydajność nie robi wielkiego wrażenia, smartfon może zdobyć serca fanów czymś zupełnie innym. Jeśli plotki się potwierdzą, OnePlus Turbo może stać się prawdziwym rekordzistą pod względem czasu pracy na jednym ładowaniu. Mówi się o zastosowaniu gigantycznego akumulatora o pojemności 9000 mAh.

Energetyczny zapas będzie potrzebny do zasilenia ekranu nastawionego na gaming. Przecieki sugerują obecność panelu OLED o dużej przekątnej, rozdzielczości 1.5K oraz niezwykle wysokim odświeżaniu na poziomie 165 Hz, jak w serii OnePlus 15.

Czy OnePlus Turbo to Volkswagen? Czy Volkswagen to Nord 6?

Znalezisko z bazy danych w Geekbench uzupełniają inne informacje. Leakster Abhishek Yadav ujawnił szczegóły dotyczące urządzenia o nazwie kodowej Volkswagen. Ma to być smartfon o specyfikacji zbliżonej do flagowej, ale w cenie „dla każdego”, analogicznie, jak auta marki Volkswagen na rynku samochodów.

Według źródła smartfon ten ma dzielić kluczowe podzespoły z modelem Turbo – w tym Snapdragona 8s Gen 4, baterię 9000 mAh oraz szybkie ładowanie o mocy 80 W. Wiele wskazuje na to, że Volkswagen to po prostu globalny wariant modelu OnePlus Turbo (lub jego lekko zmodyfikowana wersja), który trafi m.in. na rynek indyjski.