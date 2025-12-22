Sprzęt

Action: Poskrom pora na dobranoc za 19,90 zł. Masz czas do jutra

Tylko do 23 grudnia w sieci sklepów Action dostępny jest gadżet godny każdej łazienki. Ssanie tak olbrzymie, że aż ściąga pory.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 17:23
Próżniowy oczyszczacz porów Luxicare

Zaskórniki i niedoskonałości to problem, który dotyka większość z nas. Zamiast wydawać setki złotych na profesjonalne zabiegi w salonach kosmetycznych, warto rozważyć inwestycję w domowe urządzenie do pielęgnacji skóry. Próżniowy oczyszczacz porów Luxicare to taki właśnie produkt – niedrogie urządzenie, które obiecuje efekty zbliżone do gabinetowych zabiegów.

Urządzenia tego typu wykorzystują technologię próżniową, którą zna już wielu entuzjastów pielęgnacji skóry. Koncepcja jest prosta – poprzez generowanie lekkiego podciśnienia, oczyszczacz wysysa nagromadzone w porach zanieczyszczenia, sebum, tłuszcz i martwe komórki skóry. Proces jest bezbolesny i nie podrażnia skóry.

Wydobyte niedoskonałości osadzają się w pojemniku urządzenia, co pozwala dosłownie zobaczyć, ile brudnych rzeczy znajduje się w naszych porach – jest to zarówno motywujące, jak i czasami wręcz niepokojące.

Cztery głowice do zadań specjalnych i tylko 19,90 zł

Luxicare wyposażony jest w cztery różne głowice ssące, które umożliwiają dostosowanie zabiegu do indywidualnych potrzeb skóry i dostępu do trudnych miejsc na twarzy. Każda końcówka przeznaczona jest do innego zadania:

  • Duża głowica okrągła – idealna do ogólnego oczyszczania porów i podnoszenia skóry poprzez stymulację mikrokrążenia,
  • Średnia głowica – uniwersalna, sprawdza się przy oczyszczaniu większych obszarów,
  • Mała głowica – do precyzyjnego oczyszczania wągrów i zaskórników w trudno dostępnych miejscach,
  • Specjalna głowica do eksfoliacji – umożliwia delikatne złuszczanie martwych komórek naskórka.

Promocyjnie cena urządzenia została obniżona z regularnych 24,95 zł na 19,90 zł, a z oferty można skorzystać tylko do jutra, to jest do 23 grudnia lub do wyczerpania zapasów.​

Zródła zdjęć: Action, wł
Źródła tekstu: Action, oprac. wł