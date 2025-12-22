Action: Poskrom pora na dobranoc za 19,90 zł. Masz czas do jutra
Tylko do 23 grudnia w sieci sklepów Action dostępny jest gadżet godny każdej łazienki. Ssanie tak olbrzymie, że aż ściąga pory.
Próżniowy oczyszczacz porów Luxicare
Zaskórniki i niedoskonałości to problem, który dotyka większość z nas. Zamiast wydawać setki złotych na profesjonalne zabiegi w salonach kosmetycznych, warto rozważyć inwestycję w domowe urządzenie do pielęgnacji skóry. Próżniowy oczyszczacz porów Luxicare to taki właśnie produkt – niedrogie urządzenie, które obiecuje efekty zbliżone do gabinetowych zabiegów.
Urządzenia tego typu wykorzystują technologię próżniową, którą zna już wielu entuzjastów pielęgnacji skóry. Koncepcja jest prosta – poprzez generowanie lekkiego podciśnienia, oczyszczacz wysysa nagromadzone w porach zanieczyszczenia, sebum, tłuszcz i martwe komórki skóry. Proces jest bezbolesny i nie podrażnia skóry.
Wydobyte niedoskonałości osadzają się w pojemniku urządzenia, co pozwala dosłownie zobaczyć, ile brudnych rzeczy znajduje się w naszych porach – jest to zarówno motywujące, jak i czasami wręcz niepokojące.
Cztery głowice do zadań specjalnych i tylko 19,90 zł
Luxicare wyposażony jest w cztery różne głowice ssące, które umożliwiają dostosowanie zabiegu do indywidualnych potrzeb skóry i dostępu do trudnych miejsc na twarzy. Każda końcówka przeznaczona jest do innego zadania:
- Duża głowica okrągła – idealna do ogólnego oczyszczania porów i podnoszenia skóry poprzez stymulację mikrokrążenia,
- Średnia głowica – uniwersalna, sprawdza się przy oczyszczaniu większych obszarów,
- Mała głowica – do precyzyjnego oczyszczania wągrów i zaskórników w trudno dostępnych miejscach,
- Specjalna głowica do eksfoliacji – umożliwia delikatne złuszczanie martwych komórek naskórka.
Promocyjnie cena urządzenia została obniżona z regularnych 24,95 zł na 19,90 zł, a z oferty można skorzystać tylko do jutra, to jest do 23 grudnia lub do wyczerpania zapasów.