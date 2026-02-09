W Action za 29,95 zł, a robi lepszą robotę, niż znacznie droższe

To jednak nie zawsze dobry pomysł. Otóż są osoby, które nie siedzą w tylko jednym ekosystemie i mają zarówno iOS, jak i Androida. Dodatkowo przy wyborze lokalizatora kluczowe jest nie tylko to, co my mamy, ale też to, z czego korzystają ludzie dookoła. Tak, aby ten rzeczywiście był w stanie zlokalizować naszą zgubę, kiedy ta jest poza zasięgiem naszych urządzeń.

Lokalizator w Action za 29,95 zł

I tu do gry wchodzi nowy lokalizator z Action, rzecz jasna spod marki Fresh ’n Rebel. Urządzenie to ma kształt breloczka ze zintegrowanym okrągłym karabińczykiem, dzięki czemu bardzo łatwo je do czegoś przypiąć, lub przypiąć do niego np. klucze. Do wyboru mamy natomiast aż pięć wariantów kolorystycznych: czarny, niebieski, różowy, fioletowy, biały.

Najważniejsze jest jednak to, że lokalizator ten działa zarówno z Androidem, jak i iOS. W jaki sposób odbywa się ta współpraca? No cóż, bądźmy szczerzy: to nie jest zaawansowany sprzęt z wysokiej półki, a proste, budżetowe urządzenie. Najprawdopodobniej są więc w nim dwa lokalizatory ukryte w jednej obudowie.