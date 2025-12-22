Oprogramowanie

Google poszedł po rozum do głowy. Cofnie znienawidzoną zmianę

Jest szansa, że Google cofnie zmianę wprowadzoną przy okazji Androida 12, która nie spodobała się wielu użytkownikom.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:50
5
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Google poszedł po rozum do głowy. Cofnie znienawidzoną zmianę

W 2021 roku, wraz z premierą Androida 12, Google wprowadził do systemu operacyjnego niewielką, ale dla wielu użytkowników frustrującą zmianę. Teraz może ją cofnąć.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zmiana w Androidzie

Na pewno pamiętacie czasy, gdy Android na belce szybkich ustawień miał dwa osobne przełączniki do Wi-Fi oraz danych mobilnych. Zmieniło się to w momencie wprowadzenia 12. wersji systemu operacyjnego. Zamiast dwóch osobnych przycisków pojawił się jeden o ogólnej nazwie Internet.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 13 Pro Max (odnowiony, nieaktywowany) 5G 512GB 6.7'' 120Hz Złoty (CPO)
Smartfon APPLE iPhone 13 Pro Max (odnowiony, nieaktywowany) 5G 512GB 6.7'' 120Hz Złoty (CPO)
-500.99 zł
4399.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3899 zł
Smartfon OUKITEL WP100 5G 12/512GB 6.8" 120Hz Czarny
Smartfon OUKITEL WP100 5G 12/512GB 6.8" 120Hz Czarny
0 zł
2849 zł - najniższa cena
Kup teraz 2849 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro (odnowiony, nieaktywowany) 5G 128GB 6.1" 120Hz Tytan biały (CPO)
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro (odnowiony, nieaktywowany) 5G 128GB 6.1" 120Hz Tytan biały (CPO)
0 zł
4849.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4849.99 zł
Advertisement

Google argumentował, że dzięki temu użytkownicy nie będą przypadkowo wyłączać Wi-Fi lub uruchamiać danych mobilnych, gdy tego nie chcą. W praktyce oznaczało to więcej klikania, aby móc odpowiednio korzystać z internetu na telefonie.

Jednak a w jednej najnowszych, testowych wersji Androida (Android 16 QPR2) zauważono w tej kwestii zmianę. W systemie znowu pojawiły się dwa osobne przełączniki do Wi-Fi oraz danych mobilnych, chociaż są one schowane w ukrytych ustawieniach. 

W związku z tym jest szansa, że dawne ustawieniach wrócą. Co prawda Google może się jeszcze rozmyślić lub opóźnić premierę tego elementu. Osobiście liczę, że użytkownicy będą mieli wybór między starym a nowym rozwiązaniem. To zadowoliłoby wszystkich.

Image
telepolis
Android Google Android 16 Android 16 QPR2 Android 16 aktualizacja
Zródła zdjęć: DIA TV / Shutterstock.com
Źródła tekstu: digitaltrends