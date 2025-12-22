Google poszedł po rozum do głowy. Cofnie znienawidzoną zmianę

W 2021 roku, wraz z premierą Androida 12, Google wprowadził do systemu operacyjnego niewielką, ale dla wielu użytkowników frustrującą zmianę. Teraz może ją cofnąć.

Zmiana w Androidzie

Na pewno pamiętacie czasy, gdy Android na belce szybkich ustawień miał dwa osobne przełączniki do Wi-Fi oraz danych mobilnych. Zmieniło się to w momencie wprowadzenia 12. wersji systemu operacyjnego. Zamiast dwóch osobnych przycisków pojawił się jeden o ogólnej nazwie Internet.

Google argumentował, że dzięki temu użytkownicy nie będą przypadkowo wyłączać Wi-Fi lub uruchamiać danych mobilnych, gdy tego nie chcą. W praktyce oznaczało to więcej klikania, aby móc odpowiednio korzystać z internetu na telefonie.

Jednak a w jednej najnowszych, testowych wersji Androida (Android 16 QPR2) zauważono w tej kwestii zmianę. W systemie znowu pojawiły się dwa osobne przełączniki do Wi-Fi oraz danych mobilnych, chociaż są one schowane w ukrytych ustawieniach.