LG się ugięło. AI z telewizorów będzie można usunąć

Chwilę temu LG znalazło się w ogniu krytyki. Wszystko z powodu ostatniej aktualizacji dla systemu operacyjnego webOS, który znajduje się w większości telewizorów od Koreańczyków. Bez pytania użytkowników o zdanie dodała ona bowiem Microsoft Copilot, czyli asystenta na bazie sztucznej inteligencji. Co gorsza nie dało się go usunąć - tylko ukryć.

Dalsza część tekstu pod wideo

To nie jest aplikacja, tylko skrót dla interfejsu webowego

O sprawie zaczęło pisać coraz więcej branżowych mediów, zrobiła się ona głośna na całym świecie, a niezadowolenie klientów rosło. Koreański producent postanowił więc ustosunkować do afery. W skrócie - LG szanuje wybór konsumentów i pozwoli na usunięcie Microsoft Copilot, ale nie podano kiedy dokładnie będzie to możliwe.

Co ciekawe, oświadczenie potwierdza nasze wcześniejsze podejrzenia. Microsoft Copilot na telewizorach LG to nie pełnoprawna aplikacja, tylko skrót do webowego interfejsu usługi. Innymi słowy to ładnie opakowane okienko przeglądarki z ograniczonymi możliwościami.

Pełny komunikat LG w języku angielskim wygląda następująco: