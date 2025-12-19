LG się ugięło. AI z telewizorów będzie można usunąć
To kolejny dowód na to, że warto bojkotować zachowania firm, które nam nie odpowiadają. Odpowiednio głośne krzyki niezadowolenia prowadzą do zmian.
Chwilę temu LG znalazło się w ogniu krytyki. Wszystko z powodu ostatniej aktualizacji dla systemu operacyjnego webOS, który znajduje się w większości telewizorów od Koreańczyków. Bez pytania użytkowników o zdanie dodała ona bowiem Microsoft Copilot, czyli asystenta na bazie sztucznej inteligencji. Co gorsza nie dało się go usunąć - tylko ukryć.
To nie jest aplikacja, tylko skrót dla interfejsu webowego
O sprawie zaczęło pisać coraz więcej branżowych mediów, zrobiła się ona głośna na całym świecie, a niezadowolenie klientów rosło. Koreański producent postanowił więc ustosunkować do afery. W skrócie - LG szanuje wybór konsumentów i pozwoli na usunięcie Microsoft Copilot, ale nie podano kiedy dokładnie będzie to możliwe.
Co ciekawe, oświadczenie potwierdza nasze wcześniejsze podejrzenia. Microsoft Copilot na telewizorach LG to nie pełnoprawna aplikacja, tylko skrót do webowego interfejsu usługi. Innymi słowy to ładnie opakowane okienko przeglądarki z ograniczonymi możliwościami.
Pełny komunikat LG w języku angielskim wygląda następująco:
Following recent coverage regarding the arrival of Microsoft Copilot on LG TVs, we’re reaching out to provide an important clarification. Based on recent coverage regarding the arrival of Microsoft Copilot, we want to clarify that it is provided as a shortcut icon to enhance customer accessibility and convenience. It is not an application-based service embedded in the TV. When users select the Copilot, Microsoft’s website opens through the TV’s web browser, and features such as microphone input are activated only with the customer’s explicit consent.
We respects consumer choice and will take steps to allow users to delete the shortcut icon if they wish.