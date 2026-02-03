Masz pancerniaka Ulefone? Ponad 20 modeli dostaje aktualizacje

W świecie wzmocnionych smartfonów i tabletów poważnym problemem jest brak aktualizacji systemowych. Czasem się trafią drobne łatki, ale zazwyczaj użytkownicy pancerniaków szybko zostają ze starzejącym się Androidem, nawet bez poprawek bezpieczeństwa.

Ulefone postanowił zerwać z tym schematem. Producent poinformował o rozpoczęciu masowego procesu aktualizacji OTA do systemu Android 15. Nie jest to najnowsza wersja systemu Google, ale lepsze to, niż nic. Co więcej, cześć modeli z podanej listy od razu miała tę wersję, ale teraz otrzymują jej unowocześniony wariant z poprawkami bezpieczeństwa.

Drugie życie dla modeli z 2023 roku

Największym zaskoczeniem – i jednocześnie powodem do zadowolenia dla użytkowników – jest objęcie aktualizacją starszych urządzeń. Modele takie jak Armor 21, Armor 22 oraz Armor 24, które debiutowały w 2023 roku, również otrzymają Androida 15. Dotyczy to egzemplarzy, które trafiły na rynek z Androidem 14 i teraz mogą zostać zaktualizowane do nowszej wersji.

Ulefone podkreśla, że dostosowanie Androida 15 do sprzętu z 2023 roku wymagało pokonania sporych wyzwań technicznych. Celem było jednak zapewnienie urządzeniom nie tylko fizycznej wytrzymałości, ale także cyfrowej odporności i unowocześnienia nawet po trzech latach od premiery.

Aktualizacja ma przyspieszyć uruchamianie aplikacji i zredukować zużycie energii w tle. Jest to zoptymalizowane szczególnie pod kątem potężnych baterii w seriach Armor 24 i 27. Nowy soft to także nowe łatki bezpieczeństwa oraz bardziej zaawansowana kontrola uprawnień. Ulefone unowocześnił też interfejs, wprowadzając nowe możliwości wielozadaniowości.

Aktualizacja trafia na ponad 20 modeli

Ulefone udostępnił szczegółowy wykaz modeli, które kwalifikują się do pobrania nowego systemu. Lista jest imponująca i podzielona na kilka kategorii:

Flagowce: Armor 28 Ultra Thermal, Armor 28 Ultra, Armor 28 Pro.

Armor 28 Ultra Thermal, Armor 28 Ultra, Armor 28 Pro. Seria termowizyjna i kompaktowa: Armor 27T Pro, Armor 27T, Armor 27 Pro, Armor 27, Armor 25T Pro, Armor 25T, a także Armor Mini 20T Pro, 20 Pro i 20.

Armor 27T Pro, Armor 27T, Armor 27 Pro, Armor 27, Armor 25T Pro, Armor 25T, a także Armor Mini 20T Pro, 20 Pro i 20. ​Seria modeli innowacyjnych: Armor 33 Pro, Armor 30 Pro, Armor X32 Pro / X32, Armor X31 Pro / X31.

Armor 33 Pro, Armor 30 Pro, Armor X32 Pro / X32, Armor X31 Pro / X31. Pancerne tablety: Armor Pad 4 Ultra Thermal, Armor Pad 4 Ultra.

Armor Pad 4 Ultra Thermal, Armor Pad 4 Ultra. Klasyki z 2023 roku: Armor 24, Armor 22, Armor 21.