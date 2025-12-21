Jest ciekawa gra za darmo. Ale lepiej się pospiesz bo zaraz zniknie

Epic Games Store oferuje bardzo ciekawy tytuł od zasłużonych twórców. Jest jednak haczyk - trzeba się bardzo pospieszyć.

Nowa strzelanina od twórców DUSK za darmo

Blood West jest obecnie za darmo do odebrania w sklepiku Epic Games. To strzelanina osadzona na skrzyżowaniu horroru i westernu, z elementami skradania i tzw. immersive sima. Wydali ją ludzie z New Blood Interactive, czyli twórcy uznanych boomer shooterów DUSK i Ultrakill, a stworzyło ją polskie studio Hyperstrange.

Fani Thiefa na pewno docenią fakt, że głównej postaci podkłada głos Stephen Russell, czyli aktor głosowy znany z roli Garretta.

Jako nieumarły rewolwerowiec będziemy przekradać się, zabijać potwory, ulepszać naszą postać i starać się przełamać klątwę, którą jesteśmy obciążeni.

Czas mamy do godziny 17:00, 21 grudnia 2025 r - jeśli z jakiegoś powodu ktoś się spóźni, tytuł ten jest dostępny na Steam Sale do 5 stycznia 2026 r. w cenie 39,99 zł.