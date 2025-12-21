Odebrali im nagrodę gry roku. Expedition 33 budzi kontrowersje z jednego powodu

Clair Obscur: Expedition 33 - jedna z najgorętszych gier wideo tego roku wzbudziła ogromne kontrowersje. Odebrano jej właśnie nagrodę gry roku - w tle tej opowieści znalazło się generatywne AI.

Kontrowersje wokół Clair Obscur

Clair Obscur nie tylko zgarnęło najważniejsze wyróżnienia w trakcie "growych Oscarów", czyli The Game Awards, ale i zdobyło tytuł gry roku i najlepszej debiutanckiej gry podczas Indie Game Awards. Ceremonia ta celebruje tytuły niezależne - bo za taki uchodzi RPG autorstwa francuskiego studia Sandfall Interactive, wydana przez Kepler Interactive.

Jednak pomimo przyznania tych nagród na Indie Game Awards - zostały one wycofane. Dlaczego? Powodem była generatywna sztuczna inteligencja użyta do stworzenia gry. Na premierę, Expedition 33 zawierało część graficznych elementów wygenerowanych przez AI. Według Sandfall Interactive były one użyte tylko tymczasowo, aby zostać zastąpione właściwą oprawą graficzną stworzoną przez artystów. Zostały więc one szybko po premierze spatchowane - w ciągu 5 dni.

Indie Game Awards było tu kategoryczne - skoro Sandfall przyznało się do wykorzystania AI i wydało grę z takimi elementami - był to wystarczający powód do dyskwalifikacji i odebrania dwóch nagród. Zostaną one przyznane innym nominowanym tytułom.

Cała ta afera nastąpiła po dyskusji i wrzawie, jaka powstała po niedawnym przyznaniu się szefa Larian Studios (autorzy Baldur's Gate 3) do używania AI do prototypowania elementów gier, aby móc tworzyć je szybciej, aby później wstawić w ich miejsce grafikę stworzoną przez artystów. Doprowadziło to do odkopania kilku wywiadów pracowników Sandfall Interactive, którzy przyznali się do używania pewnych "minimalnych" ilości zawartości stworzonej przez generatywną AI.

Ostatnio oberwało się grom The Alters oraz Arc Raiders za pewne elementy wygenerowane przez AI - tej pierwszej za grafikę, a tej drugiej za podłożone głosy (chociaż aktorzy się na to zgodzili).