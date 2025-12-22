Masz Androida? Te gry i apki o wartości 182 zł są teraz za 0 zł

Płatne aplikacje i gry zupełnie za darmo

Czas na darmowe zakupy w Sklepie Google Play. Przygotowaliśmy zestawienie płatnych aplikacji i gier na Androida, które przez ograniczony czas możesz przypisać do swojego konta zupełnie za darmo. W zestawieniu znajdziesz zarówno praktyczne narzędzia, jak i wciągające gry. Warto się pospieszyć, bo promocje mogą wygasnąć w każdej chwili.

Word Connect - Fun Puzzle Game

Word Connect to minimalistyczna gra logiczna polegająca na łączeniu liter w słowa i rozwiązywaniu krzyżówek. Aplikacja oferuje tysiące poziomów opartych na słownictwie Oxfordu, pozwalając na swobodny trening ortografii i poszerzanie zasobu słów bez presji czasu. Dzięki estetyce drewnianych bloków, brakowi reklam oraz możliwości pracy w trybie offline, stanowi praktyczne narzędzie do codziennej gimnastyki umysłu na telefonie lub tablecie.

Standardowa cena: 14,99 zł .

. Aplikację przez ograniczony czas można pobrać za darmo.

Reminder Pro

Reminder to funkcjonalna aplikacja przeznaczona do szybkiego tworzenia jednorazowych oraz cyklicznych przypomnień o zadaniach. Narzędzie skupia się na prostocie obsługi, pozwalając w kilka sekund ustawić powiadomienia dotyczące terminów zawodowych, przyjmowania leków, płatności rachunków czy ważnych dat. Dzięki praktycznym dodatkom, takim jak widżety, kategorie kolorystyczne, opcja drzemki oraz automatyczne kopie zapasowe, aplikacja ułatwia codzienną organizację i zarządzanie czasem bez konieczności konfiguracji skomplikowanych funkcji.

Standardowa cena: 17,99 zł .

. Aplikację przez ograniczony czas można pobrać za darmo.

Gra alfabetów - Gra liczb

Nasza kolejna propozycja to aplikacja edukacyjna dla dzieci, która łączy naukę alfabetu i cyfr z poznawaniem świata przyrody. Poprzez łączenie punktów w odpowiedniej kolejności, użytkownicy odkrywają sylwetki 100 różnych zwierząt z dżungli, sawanny czy oceanów, ucząc się przy tym poprawnej wymowy oraz liczenia. Program oferuje dostęp do autentycznych zdjęć, nagrań wideo oraz ciekawostek, a zróżnicowane poziomy trudności pozwalają dostosować tempo zabawy do możliwości rozwojowych dziecka. Narzędzie wspiera rozwój motoryki małej i koncentracji, stanowiąc pomoc dydaktyczną również dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Standardowa cena: 25,99 zł .

. Aplikację przez ograniczony czas można pobrać za darmo.

Bagatur Chess Engine

Bagatur Chess to silnik szachowy o otwartym kodzie źródłowym, wyposażony w dedykowany interfejs graficzny i oferujący unikalny styl gry z rankingiem ELO na poziomie ok. 3000. Aplikacja dysponuje 16 poziomami trudności, co pozwala na dopasowanie wyzwania do umiejętności użytkownika – od amatora po poziom arcymistrzowski. Program umożliwia grę przeciwko sztucznej inteligencji lub innemu człowiekowi, analizę najlepszych linii ruchów oraz import i eksport pozycji w formacie FEN. Dzięki opcjom personalizacji wyglądu planszy i figur, narzędzie to stanowi przejrzyste środowisko do treningu oraz demonstrację praktycznego zastosowania AI w szachach.

Standardowa cena: 22,99 zł .

. Aplikację przez ograniczony czas można pobrać za darmo.

Skaner kodów QR i kreskowych

SuperB Scanner PRO to wszechstronne narzędzie na system Android, służące do błyskawicznego skanowania oraz generowania kodów QR i kodów kreskowych (1D i 2D). Aplikacja automatycznie rozpoznaje różne formaty danych, takie jak adresy URL, dane kontaktowe, lokalizacje czy parametry sieci Wi-Fi, co pozwala między innymi na szybkie łączenie się z hotspotami. Dzięki funkcjom dodatkowym, do których należą historia operacji, obsługa latarki w trudnych warunkach oświetleniowych oraz możliwość porównywania cen produktów online, narzędzie to ułatwia codzienne zakupy i zarządzanie informacjami cyfrowymi.

Standardowa cena: 24,99 zł .

. Aplikację przez ograniczony czas można pobrać za darmo.

Passport Photo: ID Photo Print

Passport Photo - ID Photo Print to funkcjonalny edytor umożliwiający samodzielne przygotowanie zdjęć do paszportów, wiz oraz innych dokumentów tożsamości bezpośrednio w domu. Aplikacja zawiera bazę wymogów urzędowych dla różnych krajów i pozwala na automatyczne dostosowanie fotografii do standardowych formatów, takich jak 3x4, 4x6 czy 2x2. Narzędzie oferuje również opcje usuwania tła, korekty parametrów obrazu (jasność, ostrość) oraz funkcję bezpośredniego drukowania lub eksportowania gotowych plików, co znacząco usprawnia proces kompletowania dokumentacji.

Standardowa cena: 28,99 zł .

. Aplikację przez ograniczony czas można pobrać za darmo.

Siła grawitacji

Ta aplikacja jest interaktywną grą edukacyjną, która w przystępny sposób demonstruje działanie siły grawitacji między obiektami w kosmosie. Użytkownik, dotykając ekranu, tworzy punkt o dużej masie pełniący rolę czarnej dziury, za pomocą którego musi zebrać określoną liczbę dryfujących asteroid. Rozgrywka ilustruje podstawowe zasady fizyki, pokazując, jak odległość i masa wpływają na kierunek oraz prędkość poruszających się ciał. Gra oferuje rosnący poziom trudności, cztery warianty kolorystyczne oprawy graficznej oraz intuicyjne sterowanie, stanowiąc praktyczne narzędzie do nauki poprzez zabawę.

Standardowa cena: 13,99 zł .

. Aplikację przez ograniczony czas można pobrać za darmo.

Last Survivor: Survival Pro

Przygodowa gra mobilna osadzona w świecie spustoszonym przez apokalipsę. Rozgrywka koncentruje się na budowaniu i wzmacnianiu schronienia, zarządzaniu zasobami oraz rozwijaniu umiejętności i ekwipunku postaci. Gracze muszą polować na żywność, gromadzić materiały rzemieślnicze oraz eksplorować opuszczone lokacje w poszukiwaniu rzadkich przedmiotów, balansując między bezpośrednią walką z nieumarłymi a strategicznym planowaniem przetrwania. Dzięki dopracowanej oprawie graficznej i narracyjnemu charakterowi, tytuł ten oferuje kompleksowe doświadczenie życia w postapokaliptycznym środowisku.

Standardowa cena: 4,59 zł .

. Aplikację przez ograniczony czas można pobrać za darmo.

Jewels Premium Match 3 Puzzles

Jewel Treasure Match 3 Premium to klasyczna gra logiczna, oferująca ponad 2000 poziomów osadzonych w zróżnicowanych sceneriach, takich jak góry czy śnieżny świat. Aplikacja w wersji premium charakteryzuje się brakiem reklam oraz możliwością rozgrywki bez połączenia z Internetem, zapewniając przy tym dostęp do systemu darmowych monet i codziennych bonusów. Mechanika gry opiera się na łączeniu identycznych klejnotów w celu aktywacji specjalnych wzmacniaczy (np. bomb czy błyskawic), które pomagają w realizacji celów poziomu. Dzięki intuicyjnemu sterowaniu i rosnącemu stopniowi trudności, tytuł stanowi przystępne narzędzie do treningu spostrzegawczości i logicznego myślenia.

Standardowa cena: 14,99 zł .

. Aplikację przez ograniczony czas można pobrać za darmo.

Water Sort Puzzle - Premium

Water Sort Puzzle - Premium to logiczna gra mobilna polegająca na sortowaniu kolorowych cieczy w naczyniach tak, aby docelowo każda tuba zawierała tylko jeden kolor. Aplikacja oferuje ponad 1000 unikalnych poziomów, które można pokonywać we własnym tempie, bez limitów czasowych czy kar za błędy. Dzięki intuicyjnemu sterowaniu jednym palcem, realistycznym efektom dźwiękowym oraz możliwości pracy w trybie offline, gra stanowi przystępne narzędzie do relaksu i codziennego ćwiczenia koncentracji.