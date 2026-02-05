mObywatel jak skrzynka na listy. Tam też to znajdziesz
mObywatel obrasta w funkcje, a dziś zadebiutowała kolejna – zapowiadany niedawno Poradnik bezpieczeństwa. Co to daje i jak z tego skorzystać?
Jak reagować w obliczu niecodziennych sytuacji? Jak zadbać o bezpieczeństwo swoje, bliskich i najbliższego otoczenia? Proste i praktyczne odpowiedzi na te pytania od dziś są zawsze pod ręką – w Poradniku bezpieczeństwa w mObywatelu
Z aplikacji mObywatel korzysta już ponad 11 milionów użytkowników i jak przekonuje minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, dzięki dzisiejszej nowości każdy z nich będzie wiedział, jak właściwie reagować w sytuacjach niecodziennych.
Poradnik bezpieczeństwa w aplikacji to cyfrowy odpowiednik oficjalnych, rządowych materiałów, które Polacy otrzymali w wersji papierowej za pośrednictwem poczty. Dzięki temu, że jego cyfrowa wersja jest już dostępna w mObywatelu, informacje dotyczące bezpieczeństwa są zawsze pod ręką.
Ponad 16 milionów egzemplarzy wysłaliśmy do domów w całej Polsce. Jednak w dzisiejszym cyfrowym świecie oprócz wersji drukowanej musiał być także dostępny w wersji interaktywnej i cyfrowej. I tu nie ma lepszego narzędzia niż aplikacja mObywatel
Poradnik bezpieczeństwa to przewodnik radzenia sobie w niecodziennych sytuacjach. Może to być konieczność wezwania odpowiednich służb, ale też przygotowania się na okresowe przerwy w dostawie prądu czy sprawne postępowanie po usłyszeniu syren alarmowych.
📱 "Poradnik bezpieczeństwa" już dostępny w mObywatelu❗️— MSWiA 🇵🇱 (@MSWiA_GOV_PL) February 5, 2026
To praktyczne opracowanie przygotowane przez #MSWiA, @MON_GOV_PL oraz @RCB_RP, które w przystępny sposób wyjaśnia, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych oraz jak się na nie odpowiednio przygotować.
Cyfrowy Poradnik bezpieczeństwa w mObywatelu
Użytkownicy aplikacji znajdą Poradnik na liście usług w kategorii Bezpieczeństwo. Jest podzielony na pięć podstron:
- Zasady bezpieczeństwa – przestrzeń z informacjami o tym, jak zachować się w kryzysowej sytuacji i uniknąć działań, które mogą narazić siebie i bliskich na niebezpieczeństwo.
- Plecak ewakuacyjny – w tym miejscu użytkownicy i użytkowniczki znajdą wskazówki, co powinno znaleźć się w takim plecaku. Kompletowanie go ułatwia dostępna tam lista, na której można odhaczyć zgromadzone przedmioty. Aplikacja dodatkowo umożliwia wygenerowanie listy w formie pliku PDF.
- Sygnały alarmowe – w zakładce można odsłuchać poszczególne sygnały i dowiedzieć się, co oznaczają.
- Numery SOS – wskazówki dotyczące tego, do jakich służb zgłosić się po pomoc w określonym przypadku. Po wybraniu Zadzwoń użytkownik od razu zostanie przeniesiony do aplikacji do wykonywania połączeń w telefonie.
- Niepokojące sytuacje – miejsce, gdzie użytkownik przeczyta o zdarzeniach, które należy zgłaszać odpowiednim służbom (np. fotografowanie za pomocą dronów obiektów wojskowych).