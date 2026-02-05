Aplikacje

mObywatel jak skrzynka na listy. Tam też to znajdziesz

mObywatel obrasta w funkcje, a dziś zadebiutowała kolejna – zapowiadany niedawno Poradnik bezpieczeństwa. Co to daje i jak z tego skorzystać?

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 15:17
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
mObywatel jak skrzynka na listy. Tam też to znajdziesz

Jak reagować w obliczu niecodziennych sytuacji? Jak zadbać o bezpieczeństwo swoje, bliskich i najbliższego otoczenia? Proste i praktyczne odpowiedzi na te pytania od dziś są zawsze pod ręką – w Poradniku bezpieczeństwa w mObywatelu

– zachęca Ministerstwo Cyfryzacji.

Z aplikacji mObywatel korzysta już ponad 11 milionów użytkowników i jak przekonuje minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, dzięki dzisiejszej nowości każdy z nich będzie wiedział, jak właściwie reagować w sytuacjach niecodziennych. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Poradnik bezpieczeństwa w aplikacji to cyfrowy odpowiednik oficjalnych, rządowych materiałów, które Polacy otrzymali w wersji papierowej za pośrednictwem poczty. Dzięki temu, że jego cyfrowa wersja jest już dostępna w mObywatelu, informacje dotyczące bezpieczeństwa są zawsze pod ręką.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Szkło szafirowe HAMMER GLASS Sapphire Superior do Apple iPhone 16
Szkło szafirowe HAMMER GLASS Sapphire Superior do Apple iPhone 16
0 zł
399.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 399.99 zł
Smartfon XIAOMI Redmi Note 15 Pro+ 5G 8/256GB 6.83" 120Hz Czarny
Smartfon XIAOMI Redmi Note 15 Pro+ 5G 8/256GB 6.83" 120Hz Czarny
0 zł
1999 zł - najniższa cena
Kup teraz 1999 zł
Powerbank TECH-PROTECT PB10 LifeMag MagSafe 5000 mAh 15W Tytan
Powerbank TECH-PROTECT PB10 LifeMag MagSafe 5000 mAh 15W Tytan
0 zł
119.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 119.99 zł
Advertisement

Ponad 16 milionów egzemplarzy wysłaliśmy do domów w całej Polsce. Jednak w dzisiejszym cyfrowym świecie oprócz wersji drukowanej musiał być także dostępny w wersji interaktywnej i cyfrowej. I tu nie ma lepszego narzędzia niż aplikacja mObywatel

– podkreślił minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

Poradnik bezpieczeństwa to przewodnik radzenia sobie w niecodziennych sytuacjach. Może to być konieczność wezwania odpowiednich służb, ale też przygotowania się na okresowe przerwy w dostawie prądu czy sprawne postępowanie po usłyszeniu syren alarmowych.

 

Cyfrowy Poradnik bezpieczeństwa w mObywatelu

Użytkownicy aplikacji znajdą Poradnik na liście usług w kategorii Bezpieczeństwo. Jest podzielony na pięć podstron:

  • Zasady bezpieczeństwa – przestrzeń z informacjami o tym, jak zachować się w kryzysowej sytuacji i uniknąć działań, które mogą narazić siebie i bliskich na niebezpieczeństwo.
  • Plecak ewakuacyjny – w tym miejscu użytkownicy i użytkowniczki znajdą wskazówki, co powinno znaleźć się w takim plecaku. Kompletowanie go ułatwia dostępna tam lista, na której można odhaczyć zgromadzone przedmioty. Aplikacja dodatkowo umożliwia wygenerowanie listy w formie pliku PDF.
  • Sygnały alarmowe – w zakładce można odsłuchać poszczególne sygnały i dowiedzieć się, co oznaczają.
  • Numery SOS – wskazówki dotyczące tego, do jakich służb zgłosić się po pomoc w określonym przypadku. Po wybraniu Zadzwoń użytkownik od razu zostanie przeniesiony do aplikacji do wykonywania połączeń w telefonie.
  • Niepokojące sytuacje – miejsce, gdzie użytkownik przeczyta o zdarzeniach, które należy zgłaszać odpowiednim służbom (np. fotografowanie za pomocą dronów obiektów wojskowych).
Image
telepolis
ministerstwo cyfryzacji mObywatel poradnik bezpieczenstwa Plecak ewakuacyjny
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji