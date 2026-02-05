mObywatel jak skrzynka na listy. Tam też to znajdziesz

Jak reagować w obliczu niecodziennych sytuacji? Jak zadbać o bezpieczeństwo swoje, bliskich i najbliższego otoczenia? Proste i praktyczne odpowiedzi na te pytania od dziś są zawsze pod ręką – w Poradniku bezpieczeństwa w mObywatelu – zachęca Ministerstwo Cyfryzacji.

Z aplikacji mObywatel korzysta już ponad 11 milionów użytkowników i jak przekonuje minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, dzięki dzisiejszej nowości każdy z nich będzie wiedział, jak właściwie reagować w sytuacjach niecodziennych.

Poradnik bezpieczeństwa w aplikacji to cyfrowy odpowiednik oficjalnych, rządowych materiałów, które Polacy otrzymali w wersji papierowej za pośrednictwem poczty. Dzięki temu, że jego cyfrowa wersja jest już dostępna w mObywatelu, informacje dotyczące bezpieczeństwa są zawsze pod ręką.

Ponad 16 milionów egzemplarzy wysłaliśmy do domów w całej Polsce. Jednak w dzisiejszym cyfrowym świecie oprócz wersji drukowanej musiał być także dostępny w wersji interaktywnej i cyfrowej. I tu nie ma lepszego narzędzia niż aplikacja mObywatel – podkreślił minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

Poradnik bezpieczeństwa to przewodnik radzenia sobie w niecodziennych sytuacjach. Może to być konieczność wezwania odpowiednich służb, ale też przygotowania się na okresowe przerwy w dostawie prądu czy sprawne postępowanie po usłyszeniu syren alarmowych.

📱 "Poradnik bezpieczeństwa" już dostępny w mObywatelu❗️



To praktyczne opracowanie przygotowane przez #MSWiA, @MON_GOV_PL oraz @RCB_RP, które w przystępny sposób wyjaśnia, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych oraz jak się na nie odpowiednio przygotować.



📕 Ponad 16 mln… pic.twitter.com/eNNpQzMzJu — MSWiA 🇵🇱 (@MSWiA_GOV_PL) February 5, 2026

Cyfrowy Poradnik bezpieczeństwa w mObywatelu

Użytkownicy aplikacji znajdą Poradnik na liście usług w kategorii Bezpieczeństwo. Jest podzielony na pięć podstron: