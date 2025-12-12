Tego w ING brakowało. Wystarczy włączyć aplikację

ING Bank Śląski, który jest piątym co do wielkości bankiem w Polsce (ma ok. 4,6 mln klientów), zaktualizował swoją aplikację mobilną. Pojawiło się w niej kilka nowości, w tym jedna szczególnie wyczekiwana przez klientów.

Nowości w aplikacji ING

Klienci ING w końcu mogą sprawdzić dane swoich kart płatniczych bezpośrednio w aplikacji mobilnej. Do tej pory nie było to możliwe. Teraz wystarczy włączyć Moje ING, przejść do zakładki z kartami, aby tam znaleźć wszystkie dane, w tym numer, datę ważności oraz kod CVV. Dane można łatwo skopiować, np. do płatności internetowych.

To szczególnie ważne w przypadku osób, które nie mają fizycznej karty, więc nie mogą przepisać danych bezpośrednio z plastiku. Banki coraz częściej wydają cyfrowe wersje, które podpinamy do portfeli pokroju Google Pay czy Apple Pay. Niestety, nie każdy sklep pozwala na płacenie za ich pomocą. Czasami konieczne jest podane danych kart, co do tej pory były mocno utrudnione.