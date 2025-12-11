Płatności bezgotówkowe

Santander wydał komunikat. 12-13 grudnia na klientów czekają problemy

Santander Bank Polska właśnie poinformował swoich klientów, że jw najbliższy weekend muszą oni przygotować się na przerwę w działaniu usług internetowych oraz mobilnych banku. Utrudnienia zaczną się już od jutra.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 11:46
0
Bank na swojej oficjalnej stronie dokładnie opisał, które usługi i w jakich godzinach nie będą działać. Utrudnienia pojawią się już jutro (w piątek) i potrwają do soboty (do godziny 7:00). 

Dalsza część tekstu pod wideo

Santander Bank Polska ogłosił przerwę techniczną

Bank zapowiedział planowaną przerwę już na najbliższy weekend 12-13 grudnia. W tym oto czasie część usług będzie całkowicie niedostępna. 

W godzinach od 23:00 do 7:00 klienci Santander Bank Polska nie będą mogli skorzystać z aplikacji mobilnej, bankowości internetowej. Nie zadziałają także przelewy zwykłe i natychmiastowe, a także płatności w sklepach internetowych (Przelew24). Co ważne, użytkownicy nie skorzystają także z BLIK-a, ani nie wymienią waluty w Kantorze Santandera.

Ważne jest zatem, aby wszelkie niezbędne przelewy wykonać przed planowaną przerwą. Lepiej też odpowiednio wcześniej pobrać potrzebne potwierdzenia transakcji i mieć wypłaconą gotówkę, na wszelki wypadek. 

Bank wyraźnie zaznacza także, że w sobotę od północy do godziny 7:00 rano aplikacja mobilna dalej będzie działała w ograniczonym zakresie. Możliwe będzie jedynie sprawdzenie stanu konta i historii transakcji sprzed przerwy. Klienci będą mieli także wgląd w listę zakupionych biletów i parkingów.

Z czego klienci banku skorzystają podczas przerwy?

Z kart. Nadal będą oni mogli płacić nimi w sklepie i w internecie. Co więcej, będzie także można używać kart w bankomatach i wpłatomatach. 

telepolis
Zródła zdjęć: MOZCO / Shutterstock
Źródła tekstu: Santander