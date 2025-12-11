Santander wydał komunikat. 12-13 grudnia na klientów czekają problemy
Santander Bank Polska właśnie poinformował swoich klientów, że jw najbliższy weekend muszą oni przygotować się na przerwę w działaniu usług internetowych oraz mobilnych banku. Utrudnienia zaczną się już od jutra.
Bank na swojej oficjalnej stronie dokładnie opisał, które usługi i w jakich godzinach nie będą działać. Utrudnienia pojawią się już jutro (w piątek) i potrwają do soboty (do godziny 7:00).
Santander Bank Polska ogłosił przerwę techniczną
Bank zapowiedział planowaną przerwę już na najbliższy weekend 12-13 grudnia. W tym oto czasie część usług będzie całkowicie niedostępna.
W godzinach od 23:00 do 7:00 klienci Santander Bank Polska nie będą mogli skorzystać z aplikacji mobilnej, bankowości internetowej. Nie zadziałają także przelewy zwykłe i natychmiastowe, a także płatności w sklepach internetowych (Przelew24). Co ważne, użytkownicy nie skorzystają także z BLIK-a, ani nie wymienią waluty w Kantorze Santandera.
Ważne jest zatem, aby wszelkie niezbędne przelewy wykonać przed planowaną przerwą. Lepiej też odpowiednio wcześniej pobrać potrzebne potwierdzenia transakcji i mieć wypłaconą gotówkę, na wszelki wypadek.
Bank wyraźnie zaznacza także, że w sobotę od północy do godziny 7:00 rano aplikacja mobilna dalej będzie działała w ograniczonym zakresie. Możliwe będzie jedynie sprawdzenie stanu konta i historii transakcji sprzed przerwy. Klienci będą mieli także wgląd w listę zakupionych biletów i parkingów.
Z czego klienci banku skorzystają podczas przerwy?
Z kart. Nadal będą oni mogli płacić nimi w sklepie i w internecie. Co więcej, będzie także można używać kart w bankomatach i wpłatomatach.