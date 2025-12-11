Bezpieczeństwo

Taki telefon ma nas wystraszyć. A potem nachodzi ciąg dalszy

62-letnia mieszkanka Przeworska odebrała telefon od rzekomego policjanta. Zadzwonił on do seniorki, informując, że jej pieniądze są zagrożone. Kobieta w pierwszej reakcji chciała oddać mu ponad 20 tysięcy złotych.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 11:01
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Taki telefon ma nas wystraszyć. A potem nachodzi ciąg dalszy

Policjant i zagrożone pieniądze

Oszustwa na "policjanta" i na "wnuczka" to te, które najczęściej są stosowane wobec osób starszych. Metoda działania jest bardzo zbliżona w każdym przypadku. Oszust dzwoni w imieniu członka bliskiej rodziny lub funkcjonariusza policji . Tak skutecznie manipuluje swoją ofiarą, że doprowadza ją do dużych strat finansowych. I taki był zamiar też i tym razem.

Dalsza część tekstu pod wideo

Do 62-latki zadzwonił mężczyzna, który podał się za policjanta i poinformował kobietę, że jej pieniądze są zagrożone. Mężczyzna przekonał kobietę, że natychmiast musi je wpłacić, a następnie wpłacić na podany przez niego rachunek bankowy. Seniorka wystraszyła się nie na żarty i aby udaremnić kradzież swoich własnych pieniędzy, udała się do najbliższej placówki bankowej. Na miejscu wypłaciła 24 tysięcy złotych.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro Max (odnowiony, nieaktywowany) 5G 512GB 6.7" 120Hz Tytan Błękitny (CPO) 2x eSIM
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro Max (odnowiony, nieaktywowany) 5G 512GB 6.7" 120Hz Tytan Błękitny (CPO) 2x eSIM
-399.01 zł
6399 zł - najniższa cena
Kup teraz 5999.99 zł
Smartfon APPLE iPhone Air 5G 256GB 6.5" 120Hz Błękitny
Smartfon APPLE iPhone Air 5G 256GB 6.5" 120Hz Błękitny
-500 zł
5299 zł - najniższa cena
Kup teraz 4799 zł
Smartfon APPLE iPhone 17 Pro 5G 512GB 6.3" 120Hz Srebrny
Smartfon APPLE iPhone 17 Pro 5G 512GB 6.3" 120Hz Srebrny
0 zł
6799 zł - najniższa cena
Kup teraz 6799 zł
Advertisement

Oszustwo zostało udaremnione

Na szczęście dla niej, informacja o próbie oszustwa dotarła do policji na czas. W związku z czym, funkcjonariusze zdążyli udaremnić wpłatę pieniędzy na podany przez oszusta rachunek bankowy. Kobieta została poinformowana, że padła ofiarą oszustwa telefonicznego, a cała historia o zagrożonych środkach była zmyślona przez przestępców. 

Policja przypomina, aby nie wierzyć w historie o zagrożonych pieniądzach, szczególnie jeśli ktoś nieznajomy opowiada nam o tym przez telefon. W tego typu przypadkach, warto osobiście skontaktować się z bankiem i zapytać, czy wystąpiły tego typu zdarzenia. 

Image
telepolis
oszustwo na policjanta oszustwo na policję oszustwo telefoniczne telefon scam
Zródła zdjęć: Tero Vesalainen / Shutterstock
Źródła tekstu: rzeszow24.info